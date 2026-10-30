Работают не за деньги: в Британии животные конкурируют за работу с людьми

Эти животные имеют статус исчезающего вида

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В Великобритании волонтеры выпустили небольшое стадо европейских зубров в леса в графстве Кент в рамках эксперимента. Он оказался настолько удачным, что животных приняли на работу "лесников".

Об этом пишет издание Brightside. Отметится, что такая работа нравится и животным и людям.

В июле 2022 года, в рамках проекта двух благотворительных организаций по охране дикой природы, в леса Вест-Блин и Торнден близ Кентербери, графство Кент, было выпущено небольшое стадо европейских зубров. Целью было исследование влияния этих животных на окружающую среду. Оказалось, что зубры помогают лесам обновляться и разрастаться. Так что этих животных "официально" взяли на работу по уходу за местной флорой.

У бизонов также есть должностная инструкция и функционал. Они валят деревья, когда трутся о них, что освобождает пространство и дает доступ свету к кустам, траве и другой растительности. Сломанный сухостой также становится домом для других растений и животных. Местные лесники отмечают, что такая работа очень нравится животным. За два года стадо увеличилось до восьми особей: трех самок, быка, а также четырех телят, родившихся уже в этих лесах.

Зубры на работе в Великобритании. Фото Charles J. Sharp/Wikimedia Commons

Что известно об этих животных

Бизон европейский, или зубр (Bos bonasus) — европейский вид рода быков (Bos). Зубры исторически обитатели смешанных лесов.

В сезон размножения быки роют копытами землю, трутся о деревья и дерутся между собой. Как и у людей, беременность длится 9 месяцев. У коровы рождается один зубренок, которого она год вскармливает молоком. Половой зрелости зубры достигают в шестилетнем возрасте, иногда раньше. Большую часть дня зубры спят или дремлют, обычно на пастбище или к водопою они идут под вечер, за три-четыре часа до заката.

Зубры на отдыхе. Фото Википедия

Зубры были доведены до статуса видов под угрозой исчезновения из-за чрезмерного и неуправляемого промысла. В большинстве стран исчезновение зубра произошло в течение 17-19 веков, и окончательно вид был уничтожен во многих местах во время Первой мировой войны.

Самка с зубренком. Фото Википедия

Резкому сокращению поголовья зубров в Украине в первые годы независимости способствовало не только браконьерство, но и внедрение разрешенной коммерческой охоты на этих животных в 1991 году. Минприроды Украины разрешило проводить коммерческий отстрел зубров под видом селекционного отстрела. Такая охота разрешалась не только гражданам Украины, но и иностранным охотникам. Такие инициативы превратились в настоящее их уничтожение.

ЗУБР. Фото Википедия

Сейчас это величественное животное занесено в "Красную книгу Украины", "Красную книгу Международного Союза Охраны Природы" и "Европейский Красный список". Популяция зубров в Украине находится под особым статусом природоохраны и контролируется на государственном уровне.

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