Банки зарабатывают на деньгах украинцев, но не спешат делиться: что происходит с депозитами

Проценты по депозитам в Украине почти не изменились

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Несмотря на то, что Национальный банк регулярно повышает учетную ставку, украинские банки продолжают удерживать крайне низкие ставки по гривневым депозитам для вкладчиков. Это позволяет подавляющему большинству банков зарабатывать огромные деньги без каких-либо расходов на увеличение выплат клиентам.

НБУ повышает учетную ставку, чтобы банки поднимали людям проценты по депозитам, однако они этого не делают и в этом главная проблема. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказали эксперты финансового рынка.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Почему банки не доплачивают украинским вкладчикам и как людям больше заработать

29 октября 2026 года Нацбанк намерен в очередной раз пересмотреть учетную ставку. Однако даже если регулятор поднимет ее с 16% до 16,5% годовых, это вряд ли изменит ситуацию на депозитном рынке для населения. Несмотря на то, что банки зарабатывают деньгах украинцев огромные средства благодаря депозитным сертификатам регулятора.

В текущем году Национальный банк поднимал свою учетную ставку в июле и в сентябре до 16% годовых. А банки берут деньги украинцев, передают их НБУ, зарабатывая на том десятки миллиардов гривен. Однако на выплатах вкладчикам это никак не сказывается. Средний уровень доходностей по депозитам физлиц как был в пределах 13-14% годовых в начале года, так и остался в этих рамках.

"Те депозитные ставки вообще не реагируют на учетную ставку. Ликвидность в банках большая. Вкладчики все равно несут деньги на счета, так зачем банкам поднимать?" — прокомментировал ситуацию руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

Он выделил четыре основные причины низких депозитных ставок для населения. В частности:

Избыточная ликвидность. Средств у банков больше, чем им реально нужно для текущего кредитования и инвестиций в ценные бумаги.

Средств у банков больше, чем им реально нужно для текущего кредитования и инвестиций в ценные бумаги. Слишком слабый рост кредитования. То есть стремительно растущий спрос на денежные ресурсы с перспективой кредитного ажиотажа отсутствует. Дефицит средств в текущей перспективе кредитного планирования вообще не предвидится.

То есть стремительно растущий спрос на денежные ресурсы с перспективой кредитного ажиотажа отсутствует. Дефицит средств в текущей перспективе кредитного планирования вообще не предвидится. Проблемы с прибылью. Текущие объемы/качество кредитования и вложения в гособлигации даже не намекают на значительный рост банковских заработков, наоборот, есть все задатки для роста убытков на фоне активизации атак врага на склады, производственные и другие мощности корпоративных заемщиков (бизнес все хуже платит по кредитам). Поэтому банкиры прячут деньги "под матрас".

Текущие объемы/качество кредитования и вложения в гособлигации даже не намекают на значительный рост банковских заработков, наоборот, есть все задатки для роста убытков на фоне активизации атак врага на склады, производственные и другие мощности корпоративных заемщиков (бизнес все хуже платит по кредитам). Поэтому банкиры прячут деньги "под матрас". Боязнь падения учетной ставки. Финансисты понимают, что НБУ долго не будет держать учетную ставку и ставки по своим депозитным сертификатам на высоком уровне, поскольку это будет сдерживать кредитование. В таком случае зарабатывать на депозитных сертификатах стнет почти невозможно.

Ключевые причины низких депозитных ставок в Украине. Инфографика: ИИ/"Телеграф"

"Все же существует значительная вероятность, что за год размер учетной будет ниже текущего уровня, поэтому финучреждения не спешат в таких условиях привлекать более дорогие депозиты на длительное время", — подчеркнул в комментарии "Телеграфу" финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив.

Он добавил, что банкиры также часто жалуются из-за высокого налогообложения своих структур, которое составляет 50%. Однако оно имеет объективную причину из-за сверхбольших заработков финансовых структур на депозитных сертификатах Нацбанка. Тем не менее, их претензии не работают, поскольку все помнят, когда в 2025 году налоговая ставка для них была временно снижена до 25%, банки не начали стремительно поднимать проценты вкладчикам. Так что никаких революционных событий в финансовом секторе с тех пор так и не произошло.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине сейчас действительно можно заработать на депозитах.