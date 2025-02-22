Зеленский намерен встретиться с Трампом из-за сделки по ископаемым — СМИ

Президенты могут продолжить обсуждение условий сделки в личном формате

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе. Ожидается, что там он обсудит сделку о полезных ископаемых.

Об этом сообщает NV со ссылкой на свои источники в украинской власти. Свои предложения по проекту договора украинская сторона передала специальному представителю Вашингтона Киту Келлогу, который уже направляется в США на встречу с Трампом.

Также через спецпредставителя были переданы пожелания о встрече двух лидеров в Вашингтоне для обсуждения деталей соглашения лично.

"Основная причина приезда Келлога в Киев наконец-то стало это соглашение, Трамп ему сказал: у тебя одна задача — соглашение, поэтому над ним работали все три дня, пока Келлог был в Киеве", — сообщают источники издания.

США предлагают создать фонд, в который будут вноситься будущие поступления от добычи полезных ископаемых на подконтрольных Украине территориях. Изначально представители Трампа захотели установить размер фонда в размере 500 миллиардов долларов, однако Украина предлагает уменьшить эту сумму до 100 миллиардов, пишет издание.

При этом в новой версии договора в фонд должны поступать не только доходы от ископаемых, но и от портов, а также нефти и газа.

Отмечается, то Зеленский колеблется в вопросе о том, стоит ли подписывать соглашение, для чего провел консультации с главами разных ведомств. Источники издания говорят, что она была "эмоциональной", а Зеленский даже немного поспорил с главой ГУР Кириллом Будановым.

"У них на некоторые вещи разошлись взгляды, но в конце концов президент склоняется к тому, что соглашение в каком-то улучшенном виде нужно будет подписать", — отметил источник издания.

Напомним, что президенту Зеленскому предложили "улучшенную" версию соглашения с США о редкоземельных металлах. Новый вариант договоренности содержит существенные изменения и отвечает украинскому законодательству.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук говорит, что работа над подписанием документа начнется уже с понедельника.