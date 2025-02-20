Зеленскому предложили "улучшенную" версию соглашения о металлах

Новая версия документа имеет больше шансов на подписание

Администрация Трампа направила Украине обновленный проект соглашения о полезных ископаемых после того, как президент Владимир Зеленский не согласился с первой версией документа. Новый вариант договоренности содержит существенные изменения и отвечает украинскому законодательству.

Несколько советников президента Украины рекомендуют подписать документ во избежание дальнейшего напряжения в отношениях с Трампом. Об этом говорится в материале Axios со ссылкой на украинских и американских чиновников.

Информацию об улучшенном варианте соглашения подтвердили официальные лица обеих стран и три информированных источника. По их словам, новая версия документа имеет больше шансов на подписание.

На минувшей неделе министр финансов США Скотт Бессент лично привез в Киев предложение по соглашению о редкоземельных металлах. Сначала ожидалось, что документ будет подписан на Мюнхенской конференции по безопасности, однако 14 февраля украинская сторона предложила доработанный вариант. В конце концов, его так и не подписали.

Полного содержания соглашения не разглашали, но президент Зеленский отмечал, что оно не содержало гарантий безопасности для Украины. Кроме того, в нем предусматривалась передача 50% указанных в документе ресурсов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Зеленский сделал заявление об украинских полезных ископаемых. Президент рассказал, почему они не должны добраться до Кремля.