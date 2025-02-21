"Присутствие Зеленского не важно": Трамп снова выдал ряд заявлений по переговорам

Байден и Зеленский наговорили лишнего, поэтому началась война, говорит Трамп.

Президент США Дональд Трамп вновь сделал ряд резонансных заявлений по поводу войны в Украине, в частности, в адрес Зеленского.

В интервью радиошоу Брайана Килмида он отметил свое видение завершения конфликта из-за прямых переговоров с Путиным, но без участия президента Украины. Его слова цитирует старшая репортер Белого дома Дженнифер Джейкобс.

"Присутствие Зеленского на переговорах не так уж важно", – заявил Трамп, добавив, что украинский президент "очень усложняет заключение соглашений". По его словам, недавний визит министра финансов США в Киев был "бесполезным".

Бывший глава Белого дома также высказал противоречивое мнение по поводу намерений России: "Путин хочет заключить соглашение, но ему не нужно его заключать. Если бы он захотел, он получил бы всю страну". При этом Трамп утверждает, что "у Зеленского нет козырей для переговоров с РФ".

Отдельно Трамп заявил, что войны можно было избежать: "Знаете, каждый раз, когда я говорю, что это не вина России, меня всегда критикуют за фейковые новости. Но я вам говорю, Байден сказал неправильные вещи. Зеленский сказал неправильные вещи. На них напал кто-то, кто гораздо больше и сильнее, что плохо", и так делать. В то же время он признал факт российской агрессии: "Россия напала. Но для них не было причин атаковать… Той войны не должно было быть".

По словам Трампа, европейские страны фактически выступают против завершения войны в Украине. Он также раскритиковал действия украинской власти по переговорному процессу, отметив, что конфликт "следовало разрешить и урегулировать немедленно".

Белый дом тем временем сообщил, что Украина в ближайшее время подпишет соглашение по ископаемым. На это в Офисе Президента уже отреагировали: "Команды работали минувшей ночью, до утра. Но говорить, что проект соглашения о редкоземельных ископаемых из США улучшили в интересах Украины — преждевременно. С точки зрения безопасности еще остаются определенные вопросы, которые нужно доработать". Источник в Офисе Президента цитирует " Общественное".

Напомним, ранее СМИ назвали 5 шагов Зеленского, благодаря которым Трамп "накормит" его чем-то неприятным. Он много раз слив Трампа.