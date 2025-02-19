Закончится ли война в Украине к 20 апреля? Прогнозы в последние дни резко изменились

Вероятность окончания войны в Украине нестабильна

За последние дни вероятность завершения войны в Украине к 20 апреля 2025 г., по прогнозам трейдеров на платформе Polymarket, существенно снизилась. Еще 17 февраля коэффициент на вариант "Да" составлял 41%, а сейчас упал до 27%.

Прогнозный рынок на Polymarket предполагает два ключевых условия, при которых результат будет решен в пользу "Да". Одно из них уже исполнено, поскольку Дональд Трамп победил на президентских выборах.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году. Официальное объявление перемирия, прекращение огня или мирного соглашения между Украиной и Россией в любой момент между объявлением Трампа победителем и 19 апреля 2025 года.

Если оба условия не будут выполнены, результат рынка будет определен как "Нет".

Третьего февраля коэффициент на платформе составлял 18% и был самым низким за все время прогнозирования.

17 февраля 2025 г., после телефонного разговора Трампа и Путина, Мюнхенской конференции и новостей о переговорах делегаций России и Соединенных штатов Америки, коэффициент вырос до 44%.

Сейчас коэффициент составляет 27%.

Объем ставок по вопросу прекращения войны превысил 17 миллионов долларов, что свидетельствует о значительном интересе к этой теме.

Polymarket – американская платформа прогнозных рынков, базирующаяся на криптовалюте. Она работает с 2020 года и позволяет пользователям делать ставки на результаты разных событий – от политики до экономики, спорта и погоды. Данные из Polymarket являются лишь отражением настроений трейдеров и не являются официальным прогнозом политических или военных событий.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал, что вероятность прекращения войны между Россией и Украиной в 2025 году выросла до 70%.