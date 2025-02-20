До мира и выборов рукой подать? Нардеп открыла детали разговоров за закрытыми дверями

Неизвестно, как юридически обеспечить участие в выборах всех украинцев, в частности военнослужащих

В Верховной раде говорят, что в ближайшее время Украину ждет мирное соглашение, после чего пройдут президентские, парламентские и местные выборы.

Такие дискуссии уже идут в кулуарах власти. Об этом народный депутат Анна Скороход заявила в эфире Вечер.LIVE.

"В кулуарах об этом говорят. Говорят о том, что как только будет подписан мирный договор, а это ожидают в ближайшее время, то нас ждут президентские, а затем – парламентские и местные выборы. То, что нам нужна перезагрузка – это факт", – сказала она.

Парламентарий пояснила, что стоит вопрос, как юридически обеспечить участие в выборах для всех и военных, в том числе, если выборы будут проходить до подписания мирного соглашения.

"Я знаю, что в комитете готовятся какие-то изменения в избирательный кодекс. Мы понимаем, что будут вноситься также изменения и в реестр избирателей. То есть как ни крути, что-то уже происходит", — отметила Скороход.

Напомним, Bloomberg со ссылкой на представителей спецслужб Украины писал, что именно Россия подталкивает к выборам в Украине, потому что ей выгоден политический хаос. Все для того чтобы потом возобновить военные действия с тройной силой после смены власти.