Квартира в Испании и еще три во Львове не помешали "слуге" получить компенсацию за аренду жилья, расследование

Народный избранник не ответил на письменный запрос журналистов

Почти полмиллиона гривен получил нардеп от партии "Слуга народа" Евгений Петруняк в качестве компенсации за аренду жилья, тогда как его жена приобрела квартиру в Испании и вложила миллион злотых в польскую застройку.

На декларацию народного избранника обратили внимание журналисты-расследователи "Слідство. Інфо". Видео опубликовали в своем YouTube-канале.

Журналисты выяснили, что за время полномасштабной войны Евгений Петруняк получил 486 тыс. грн. компенсации за аренду жилья, правда, в декларации расходы на арендуемое жилье он не указывал.

"Я вас попрошу, если у вас есть какие-то вопросы по моей декларации, будьте добры, мне письменный запрос пришлите, обязательно отвечу на все ваши вопросы… Смотрите, я быстро все отвечаю, у меня нечего скрывать абсолютно", — сказал нардеп, а на вопрос журналиста о том, почему не указал в декларации расходы по аренде, ответил, что быть такого просто не может.

В результате Петруняк не только не ответил на письменный запрос журналистов, но и заблокировал их номер телефона.

Что касается приобретенной женой квартиры, то, как выяснили расследователи, жилье было приобретено в Испании, его размеры 130 кв. метров. Также она инвестировала более 1 миллиона злотых в проекты двух польских застройщиков.

Следует отметить, что согласно последней декларации, в 2023 году Евгений Петруняк получил 658 тыс. грн зарплаты в Верховной Раде, его жена Ирина указала 281 тыс. грн дохода от "занятия независимой профессиональной деятельностью", 30 тыс. грн страховых выплат и 2, 4 млн грн от продажи авто. Судя по декларации за 2022 год, Ирина Петруняк продала авто Audi e-Tron 2019 года выпуска.

Как сообщает издание Zaxid.net, 47-летний Евгений Петруняк является также владельцем двух земельных участков и жилого дома в Зубре (481,9 м2), нежилого помещения и паркоместа во Львове, а также совладельцем ряда объектов недвижимости в селе Дубровица возле Львова. Помимо недвижимости в Испании Ирина Петруняк имеет в собственности три квартиры во Львове (32 м2, 93 м2, 206,7 м2), три паркоместа и нежилые помещения. Недвижимость в Украине супруги приобрели в собственность еще до полномасштабной войны. Нардеп задекларировал часы Girard-Perregaux, которые есть в его собственности еще с 2007 года и авто Audi A6 (2019 года выпуска).

Напомним, ранее Телеграф рассказывал о том, что Верховная Рада Украины одобрила постановление №11384 о повышении зарплат помощникам нардепов с 1 июля. Повышение произошло почти на 40 тысяч гривен.