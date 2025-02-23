"Виплачуватимуть 10 поколінь українців": Зеленський розповів, що не так з угодою США щодо мінералів

Глава держави каже, що хоче зустрічі із президентом США

В України виникли питання до можливої угоди щодо видобутку рідкісноземельних металів та інших корисних копалин. Зокрема, це стосується повернення допомоги за принципом "1 до 2".

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у неділю 23 лютого. Виступ транслювався у youtube-каналі Зеленського.

За його словами, цей нюанс угоди він "виділив червоним". Зеленський зазначив, що йдеться про повернення грошей до фонду, яким на 100% керуватимуть американці.

"Для розуміння, це 100% кредит. На кожен долар допомоги мені доведеться повернути американцям два. Тобто тіло плюс один долар", — сказав він.

Він додав, що якщо це буде умовою продовження допомоги, то Україна змушена піти на таку угоду. Однак при цьому Зеленський поставив питання про те, чи інші країни платять 100% надбавки за купівлю американської зброї.

"Я не підписую те, що потім виплачуватимуть 10 покоління українців", — додав він, зазначивши, що зараз він хоче діалогу з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомлялося раніше, Зеленський зазначив, що Україна отримала від США 100 мільярдів доларів як гранти, які були узгоджені Конгресом. Він не розуміє, звідки Трамп узяв цифру 500 мільярдів доларів.