На пресс-конференции Зеленского произошел конфуз: пришлось делать паузу (видео)

Общение с журналистами не останавливали

Сегодня, 23 февраля, в Киеве проходит форум "Украина. Год 2025", посвященный третьей годовщине полномасштабного вторжения России. Завершающим этапом мероприятия стала пресс-конференция президента Владимира Зеленского, во время которой произошел курьезный момент.

Вероятно, из-за активной жестикуляции глава Украины перевернул стакан с водой, поэтому пришлось сделать паузу и провести уборку. Несмотря на это, общение с журналистами не остановилось.

На время "ликвидации последствий" неосторожного жеста камеру трансляции вернули к журналистке, которая в это время задавала свой вопрос.

В ходе пресс-конференции Владимир Зеленский заявил:

"Я готов покинуть пост президента, если бы это принесло мир. Или поменять пост на НАТО."

"4% и 65% доверия ко мне – это большая разница."

"Тезисы о 4%, диктаторстве, $500 млрд, выборы – это опасные шаги по ослаблению Украины, общественному мнению украинцев и партнеров. Поэтому я реагирую на эти сигналы."

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что у Украины возникли вопросы к возможному соглашению по добыче редкоземельных металлов и других полезных ископаемых. В частности, это касается возвращения пособия по принципу "1 к 2".