"Я не понимаю": Зеленский эмоционально ответил на вопрос о выборах в Украине (видео)

Многие украинцы не смогут проголосовать

Украина сейчас не способна провести выборы. Вплоть до завершения войны постоянно будут возникать вопросы о безопасности избирателей или же с признанием их результатов.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в воскресенье 23 февраля. Выступление транслировалось в его youtube-канале.

"Как люди должны голосовать на войне? Как будут голосовать люди на фронте, если они не могут вернуться домой? Я не понимаю", — сказал он.

По его словам, вызов заключается в том, чтобы выборы были организованы по демократическим принципам и чтобы их после этого признали. Он также отметил, что это вне украинского законодательства и очень опасно для избирателей.

"267 дронов сегодня прилетело. Ну, "невменяемые русские". Как американские партнеры говорят: "мы видим, что русские хотят завершения войны". 267 дронов выпускает человек, который хочет завершения войны?", — сказал он.

Зеленский также отметил, что не представляет, как можно провести выборы в Сумской области или в Харьковской. Кроме того, непонятно, как будут происходить выборы за границей.

"А где наблюдатели? Они приедут на фронт? В Краматорск, в Покровск хотят наблюдатели?", — добавил он.

По его словам, можно было бы провести выборы лишь на части территории Украины, но тогда часть жителей страны чисто физически не сможет проголосовать.

Как сообщалось ранее, Зеленский впервые прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что он якобы "диктатор". Глава государства откровенно ответил, обидели ли его слова американского лидера.