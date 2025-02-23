"Будут уступки с обеих сторон": у Трампа говорят о скором подписании сделки по Украине и России

В США говорят, что Стамбульские соглашения могут стать основой для нового договора

В США говорят, что уже подошли достаточно близко к тому, чтобы достичь какой-то сделки по Украине и России. При этом там отмечают, что всем сторонам "придется идти на какие-то уступки, территориальные или экономические".

Об этом сказал представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Его слова приводит "Голос Америки".

"Вы увидите уступки с обеих сторон. И это то, что президент делает лучше. Он объединяет людей. Он дает им понять, что путь к миру — это уступки и достижения консенсуса. И я думаю, вы увидите здесь очень успешный результат", — сказал он.

При этом Уиткофф сказал, что война России против Украины была спровоцирована разговорами о расширении НАТО.

"Как бы то ни было, россияне дали понять, что они готовы прекратить это. Это были очень, я бы сказал, убедительные и существенные переговоры в рамках чего-то, что называется соглашением Стамбульского протокола. Мы подошли очень, очень близко к тому, чтобы что-то подписать, и я думаю, что мы будем использовать эти рамки между Украиной и Россией", — добавил представитель Трампа.

Как известно, "Стамбульский протокол" это проект соглашения, который обсуждался в марте 2022 года в Стамбуле. Впрочем, он так и остался проектом и его не подписывали.

В нем Россия требовала от Украины закрепить нейтральный статус, то есть отказаться от НАТО, сократить армию до 85 тысяч человек и установить ограничения на количество тяжелого вооружения, а также признать аннексию Крыма и т.н. "лднр".

Как сообщалось ранее, Трамп ранее заявил, что война России против Украины скоро закончится, а сам он хочет быть "миротворцем".