"Глупый президент", скорое завершение войны и соглашение с Украиной: Трамп снова наделал громких заявлений (главное)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 738
Глава Белого дома сделал ряд новых резких заявлений
Президент США Дональд Трамп выступил на Конференции консервативного политического действия (CPAC) — в своей речи он посвятил Украине несколько минут.
Об этом сообщает "Телеграф". Трамп говорил об окончании российско-украинской войны, а также о соглашении между Украиной и США касательно редкоземельных металлов. Еще он упомянул президента Украины Владимира Зеленского.
Видео выступлений Трампа публикует Telegram-канал "Новини.Live".
Прекращение войны
По словам Трампа, он думает, что война скоро закончится. Также он поделился деталями своих разговоров с Путиным и Зеленским. Трамп заявил, что с президентом России у него "состоялся хороший разговор".
Кроме того президент США заявил, что хочет быть "миротворцем", а не "завоевателем".
Соглашение о металлах
Трамп заявил, что США "возвращают свои деньги", поэтому важно подписать с Украиной соглашение о редкоземельных металлах. Он также обвинил Байдена в неправильном оказании помощи Украине.
Другие заявления Трампа
Говоря о своем предшественнике, Трамп заявил, что Джо Байден является "глупым человеком". Он заявил, что США потратили на войну в Украине якобы 350 млрд долларов, потому что у власти был "глупый и некомпетентный президент".
Также Дональд Трамп назвал себя "лучшим президентом в истории США".
"Я обошел Вашингтона. Люблю побеждать Вашингтона", — сказал Трамп.
Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе.