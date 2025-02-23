"Глупый президент", скорое завершение войны и соглашение с Украиной: Трамп снова наделал громких заявлений (главное)

Глава Белого дома сделал ряд новых резких заявлений

Президент США Дональд Трамп выступил на Конференции консервативного политического действия (CPAC) — в своей речи он посвятил Украине несколько минут.

Об этом сообщает "Телеграф". Трамп говорил об окончании российско-украинской войны, а также о соглашении между Украиной и США касательно редкоземельных металлов. Еще он упомянул президента Украины Владимира Зеленского.

Видео выступлений Трампа публикует Telegram-канал "Новини.Live".

Прекращение войны

По словам Трампа, он думает, что война скоро закончится. Также он поделился деталями своих разговоров с Путиным и Зеленским. Трамп заявил, что с президентом России у него "состоялся хороший разговор".

Кроме того президент США заявил, что хочет быть "миротворцем", а не "завоевателем".

Соглашение о металлах

Трамп заявил, что США "возвращают свои деньги", поэтому важно подписать с Украиной соглашение о редкоземельных металлах. Он также обвинил Байдена в неправильном оказании помощи Украине.

Другие заявления Трампа

Говоря о своем предшественнике, Трамп заявил, что Джо Байден является "глупым человеком". Он заявил, что США потратили на войну в Украине якобы 350 млрд долларов, потому что у власти был "глупый и некомпетентный президент".

Также Дональд Трамп назвал себя "лучшим президентом в истории США".

"Я обошел Вашингтона. Люблю побеждать Вашингтона", — сказал Трамп.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе.