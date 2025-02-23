"Будуть поступки з обох сторін": у Трампа говорять про швидке підписання угоди з Україною та Росією

У США кажуть, що Стамбульські угоди можуть стати основою нового договору

У США кажуть, що вже підійшли досить близько до того, щоб досягти якоїсь угоди щодо України та Росії. При цьому там зазначають, що всім сторонам "доведеться йти на якісь поступки, територіальні чи економічні".

Про це сказав представник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Його слова наводить "Голос Америки".

"Ви побачите поступки по обидва боки. І це те, що президент робить краще. Він об’єднує людей. Він дає їм зрозуміти, що шлях до миру — це поступки та досягнення консенсусу. І я думаю, ви побачите тут дуже успішний результат", — сказав він.

При цьому Віткофф сказав, що війна Росії проти України була спровокована розмовами про розширення НАТО.

"Хай там що, росіяни дали зрозуміти, що вони готові припинити це. Це були дуже, я б сказав, переконливі та суттєві переговори в рамках чогось, що називається угодою Стамбульського протоколу. Ми підійшли дуже, дуже близько до того, щоб щось підписати, і я думаю, що ми використовуватимемо ці рамки між Україною", — додав він

Як відомо, "Стамбульський протокол" це проєкт угоди, який обговорювався у березні 2022 року у Стамбулі. Проте він так і залишився проєктом і його не підписували.

У ньому Росія вимагала від України закріпити нейтральний статус, тобто відмовитись від НАТО, скоротити армію до 85 тисяч осіб та встановити обмеження на кількість важкого озброєння, а також визнати анексію Криму та т.н. "лднр".

Як повідомлялося раніше, Трамп раніше заявив, що війна Росії проти України незабаром закінчиться, а сам він хоче бути "миротворцем".