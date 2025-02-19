"Многие женщины хотят попасть на боевые должности": интервью с руководителем Центра рекрутинга Сухопутных войск

Рано или поздно война закончится, и мы сможем полностью перейти на контрактную службу

Каждый день многие граждане пытаются избежать мобилизации, однако многие другие обращаются к военным рекрутам и даже заключают контракт онлайн. Только за прошлую неделю в центры рекрутинга поступило 1 808 новых обращений, а через приложение "Резерв+" Силы обороны получили 50 тысяч отзывов на 6 тысяч вакансий.

Действительно ли новая программа Минобороны с выплатами миллиона гривен для молодых контрактников улучшит эту статистику? Сотрудничают ли рекрутинговые центры с ТЦК? И почему на фронте не хватает юристов, финансистов и квалифицированных психологов?

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал начальник 1-го Центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, подполковник Руслан Фурдило.

"Нас находят даже через TikTok и Instagram"

— Центр рекрутинга Сухопутных войск начал работу в конце августа 2024 года. То есть прошло почти полгода. Можете ли вы поделиться главными достижениями? Сколько уже успешно прошли все этапы отбора и начали службу?

— Если говорить о 2024 году, то за четыре месяца работы к службе присоединились около 250. А вот всего за полтора месяца 2025-го — около 400. Это либо контрактники, либо мобилизованные. Как видим, темпы растут, это показатель того, что процесс запущен. Рекрутинг в Украине развивается, и с этим растет желание людей приобщаться к военной службе.

Нас, например, находят даже через TikTok, Instagram, Facebook. У нас есть активная реклама, благодаря которой люди просматривают видеоролики, которые мы создаем своими силами.

Работает также и "сарафанное радио". Если кому-нибудь понравилось, он рассказал об этом другим. Кто-то уже из действующих военных может советовать своему знакомому, который хочет присоединиться к армии: "Приходи в мое подразделение". Специалисты 1 центра рекрутинга Сухопутных войск всегда ориентируются на пожелания рекрутов по месту прохождения службы.

— Есть ли у вас ощущение, что этого, однако, недостаточно, чтобы удовлетворить потребности Сухопутных войск?

— Я скажу так: мы всегда рады пригласить всех желающих и помочь со всеми необходимыми процедурами.

"Операторы БПЛА рискуют так же, как и пехота"

— Как выглядит типичный кандидат сегодня?

— Это преимущественно молодые ребята из разных гражданских профессий. Каждый имеет свой опыт и разный вид деятельности до этого. Помню, когда люди, которые раньше жили за границей в мирных условиях, решили вернуться и присоединиться к борьбе. Также был один случай, когда рекрутировались отец и сын вместе. Они не имели военного опыта, но приняли общее решение.

Начальник 1-го Центра рекрутинга Сухопутных войск Руслан Фурдило

— Много женщин?

— Женщин не много. Всего за это время было рекрутировано всего 29 женщин. Это преимущественно молодые девушки, которых мы приняли на медицинские и административные тыловые должности.

Обращающихся женщин на самом деле гораздо больше, и многие из них хотят попасть на боевые должности. Однако многие боевые подразделения не набирают женщин в такие роли.

— Почему?

— Это действительно опасные должности, и женщины часто не осознают всех рисков и трудностей, с которыми придется столкнуться. Многие видят хорошие видео, где операторы БПЛА уничтожают технику и личный состав врага или сбрасывают воду и боеприпасы своим подразделениям. Это действительно выглядит очень привлекательно. Но следует понимать, что оператор БПЛА обычно находится на расстоянии 2-5 км от линии столкновения, где находятся пехотные подразделения. И хотя они позади, это все равно не гарантирует безопасность.

Они сталкиваются с теми же рисками, что и другие бойцы. Оператор БПЛА может попасть под огонь другого оператора БПЛА или артиллерии, которая может стрелять на большие расстояния даже на 30 км. Враг бодрствует и тоже активно ищет цели.

— Какие основные причины обращения в центр называют кандидаты?

— Основная причина — осознанный выбор. Люди приходят мотивированными, потому что хотят служить, и главное — они будут четко знать, куда попадут.

Многие признаются, что для них это гораздо лучше, чем получить боевую повестку на улице и попасть в любое подразделение без выбора. Здесь они могут определиться с направлением службы, подготовиться и начать службу в подходящем им подразделении.

"На самом деле молодые ребята нередко хотят именно на боевые должности"

— На какие должности сегодня в бригадах больше всего вакансий?

— На все должности много вакансий, но самые распространенные — это должности операторов дронов, водителей, медиков и поваров.

— Возможно, есть военные специальности, на которые трудно найти сейчас людей?

— Да, есть несколько специальностей, где реально сложно найти квалифицированных людей. Это юристы, финансисты и квалифицированные психологи. С военными психологами, в частности, сложная ситуация, ведь эти должности в основном офицерские, и даже опытного специалиста трудно назначить на офицерскую должность, если он раньше не служил в армии.

Еще одна проблема в том, что люди без опыта часто хотят стать в армии юристами или финансистами, но такие кадры нам не подходят. Они говорят: "Я пойду, меня научат". Но такового не будет. Финансисту в армии нужно уметь делать все, как и финансисту в гражданской жизни: аудит, кредитование, работа с документами. У всех воинских частей есть отчетность, и это все нужно контролировать. Если нет опыта, обычно предлагаем другую должность.

А у тех финансистов и юристов, которые имеют большой опыт, не всегда есть мотивация идти работать в армии.

— Что касается операторов дронов, есть ли конкуренция на такие должности? Пожалуй, большинство людей хотят работать с дронами и никто не хочет быть штурмовиком? Как справляетесь с этой проблемой?

— Если кандидат хочет работать оператором дронов — пожалуйста. В каждой части есть подразделения по БПЛА, куда он может присоединиться. Спрос на эти должности достаточный.

Действительно, многие молодые ребята, хорошо владеющие мобильными устройствами и компьютерной техникой, скорее осваивают управление дронами, чем боевые навыки для штурмовика.

Однако то, что все хотят быть только операторами дронов — это миф. Всё зависит от конкретного человека. Если приходит, например, 45-летний мужчина, его здоровье может не позволять активно служить на передовой. Поэтому он может быть заинтересован в менее рискованных должностях, таких как оператор или обслуживание артиллерии.

Молодежь часто стремится к более активным должностям. Многие хотят быть штурмовиками, хотя следует понимать, что в армии нет должности "штурмовик". Есть должности стрелка, старшего стрелка, снайпера и так далее. То есть они хотят активные боевые должности, но важно объяснить, какие именно варианты существуют в армии.

"Главнокомандующий запретил перевод без согласия специалистов"

— Вы гарантируете потенциальным военнослужащим, что их не переведут на другую должность без согласия? Потому что мы помним, что в январе сообщалось, что определенное количество военнослужащих воздушных сил, а именно специалистов ПВО, перевели в сухопутные подразделения для усиления бригад на фронте.

— Смотрите, мы как центр можем обеспечить это на сто процентов, что человек попадет на должность, на которую он оформлен.

Представители ТЦК не могут "украсть" человека по дороге или забрать его в учебном центре. Поскольку когда человек оформляется через наш центр, мы выдаем справку о броне. Это временный документ, подтверждающий, что он проходит этапы рекрутинга у нас. И если этого человека где-то "схватят", то это уже будет большая проблема для тех, кто это сделает.

Кабинет Руслана Фурдило

Более того, есть руководящие документы, которые запрещают другим подразделениям вмешиваться. Так что мы не обещаем, а гарантируем, что человек не изменит избравшее подразделение. И даже если что-нибудь случится, мы будем защищать человека до последнего.

Что касается скандала, когда определенное количество военнослужащих Воздушных сил перевели в сухопутные подразделения, то следует понимать, что это отдельная ситуация.

Но после этой истории Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский издал распоряжение о запрете перевода высококвалифицированных специалистов в пехоту без их согласия. Это касается контрактников. Кстати, это одно из преимуществ подписания контракта по сравнению с мобилизацией.

"Рекрутинг не работает, если вы получили боевую повестку"

— Часто ли к вам приходят люди, у которых не обновлены учетные данные или даже находятся в розыске, но решили, что больше не могут жить в постоянном напряжении, ходить оглядываться и хотят что-то изменить? Как вы работаете с такими людьми, какие у них варианты?

— Такие люди приходят. Однако мы оформляем любое лицо до вручения боевой повестки. Если человек уже получил боевую повестку, мы не занимаемся его оформлением. Также мы не работаем с военными, осуществившими СЗЧ. Мы работаем только с гражданскими лицами или теми, кто уволен в запас.

— А если человек хочет служить, но есть проблемы со здоровьем? Возможно ли выбрать исключительно небоевые специальности и есть ли возможность служить без выезда на передовую?

—Полностью. Если у человека есть проблемы со здоровьем, он может быть зачислен на небоевую должность. Этот вопрос решается на основе выводов военно-врачебной комиссии, оценивающей способность человека выполнять боевые задачи. Если она получает заключение об ограничениях, ее могут направить на другие должности, не предусматривающие участие в активных боевых действиях.

— Видела на странице Центра рекрутинга Сухопутных войск в Facebook информацию о том, что на одного человека в окопе нужно около 6 человек, которые его обеспечивают – оружие, бумаги и т.д. Какие тыловые вакансии сейчас критически важны? Есть ли такие, без которых можно обойтись?

— Все тыловые должности, которые сейчас предусмотрены структурой Вооруженных сил Украины, необходимы. Люди, работающие на этих должностях, как вы сами отметили, обеспечивают военных.

К примеру, начальник службы или сержант по материальному обеспечению отвечает за то, чтобы солдат получил все необходимое. Командир отвечает за боевую подготовку и другие службы, обеспечивающие солдата всем необходимым.

Условно, может быть так, что для того чтобы пилот вышел на задание, работает 20 человек, чтобы обеспечить его. Но эти 20 человек работают не только для одного пилота, они также снабжают и других пилотов в боевых расчетах. Это следует учитывать в контексте.

"Проект Минобороны — шанс для молодежи с большими преимуществами"

— Многие люди, думающие о службе в ВСУ, стоят перед выбором: мобилизация или контракт. Как бы вы объяснили разницу между этими двумя вариантами и какие преимущества каждый из них имеет?

— Мобилизация и контракт — это два разных способа службы, и каждый имеет свои преимущества. Когда человек подписывает контракт, он обязуется служить определенный период обычно три или пять лет, и сразу после подписания контракта получает определенные финансовые и социально-бытовые выгоды.

Это 8, 9, 10 тысяч необлагаемых минимумов. Например, сержанты могут получить около 25 тысяч гривен, а офицеры – 30 тысяч.

Мобилизация имеет свои особенности. Если человек служит по мобилизации, его срок службы длится до завершения особого периода. То есть, грубо говоря, война завершится – и человек вернется домой. Мобилизированные обычно не обязаны служить дольше, чем это предусмотрено законодательством.

Если же человек подписал контракт на три года, он должен служить до конца этого срока, даже если война и всеобщая мобилизация завершатся. Мобилизированные военные при этом получают такие же льготы и социальные гарантии, как и контрактники.

— Недавно стартовал проект Минобороны о возможности подписать контракт для украинцев в возрасте 18-24 в год с определенными стимулами. Речь о контракте на 1 000 000 грн, "нулевую" ипотеку, обучение за государственные средства, бесплатное медицинское обеспечение, а также право на выезд за границу после года служб. Можно ли у вас уже подписать такой контракт?

— Этот контракт подписывается напрямую с воинскими частями, но да — мы помогаем кандидатам, желающим заключить этот контракт, найти соответствующую часть.

Мы работаем непосредственно с бригадами, принимающими людей по этому контракту: 28, 72, 92, 10 горно-штурмовая бригада. Сотрудничаем с ними напрямую, даже по телефону. То есть мы оформляем людей так же, как и для других подразделений.

На самом деле, уже сейчас многие обращаются за информацией о том, как будет работать контракт, что для этого нужно сделать. Пока это в основном в формате консультаций, но интерес есть.

— Что бы вы лично сказали военным, которые возмущены этим проектом?

— Этот проект — это однозначно хорошо, особенно для людей 18-24 лет, потому что им дали возможность присоединиться к Вооруженным Силам с дополнительными преимуществами. То есть, перечень стимулов для контрактников он уже увеличен, а не уменьшен. Почему это должно быть плохо?

К тому же, в постановлении прописано, что военнослужащие, подписавшие контракт до 25 лет, с 22 февраля 2022 года, имеют право на эти же стимулы после шести месяцев в зоне боевых действий.

Начальник 1-го Центра рекрутинга Сухопутных войск Руслан Фурдило

Я считаю, что это поможет привлечь многих молодых людей в контрактную службу, особенно в новые бригады. Рано или поздно война закончится и мы сможем полностью перейти на контрактную службу.

— А что с людьми, которым уже почти 25? Есть ли для них смысл заключать такой контракт, если по достижению крайнего возраста все льготы, предусмотренные для этой возрастной категории, просто отменятся?

— Если человеку 25 и больше, он действительно уже не попадает именно под эти льготы. Но сам контракт с ВСУ можно подписать и тогда человек получает стандартные соцгарантии и стимулы. Те же выплаты за заключение первого контракта.

"Мы не передаем информацию в ТЦК, поэтому не несем ответственность за "пропавших" кандидатов"

— Что чаще всего пугает людей перед подписанием контракта? Какие вопросы они задают на собеседовании?

— Их пугает неосведомленность. То есть их в основном пугает неизвестность по военной службе. Многие не понимают, что их ждет. Но у нас в центре работают люди, участвовавшие в боевых действиях, и они предоставляют полную консультацию по должностям. Перед тем, как подписать контракт, наши специалисты могут подробно рассказать человеку, что его ждет на службе, а не как в книгах написано.

Больше всего кандидаты переживают из-за необходимости проходить обучение в учебном центре. Это могут быть первые 45 дней, во время которых они приобретают основные навыки для выполнения служебных обязанностей. Люди часто спрашивают, нужно ли брать свои вещи. Мы объясняем, что в армии есть обеспечение: форму, рюкзаки, баулы и прочее. Тем не менее, они все равно переживают и хотят взять с собой дополнительные вещи, чтобы быть готовыми.

— Бывают ли такие случаи, что к вам обратился человек, уже начал какой-то этап рекрутинга или даже подписал контракт, а потом передумал? Что вы делаете в таких ситуациях?

— Такие случаи бывают. Иногда люди начинают проходить этапы, но в какой-то момент прекращают процесс и не появляются. Это достаточно непредсказуемая ситуация, но это, к сожалению, часть процесса.

— Передаете ли вы информацию в ТЦК, если человек начал процесс, а затем исчез?

— Нет, мы не передаем информацию о таких людях в ТЦК. Наше сотрудничество с ними нулевое. Мы полностью от них независимы. Поэтому если человек "пропал" на каком-то из этапов собеседования — это уже не наша ответственность.

— Как долго длится процесс от того, как человек к вам обратился и фактически начал свою службу? Условно если я приду сегодня, когда реально поеду на обучение?

— Зачисление в часть – относительно быстрый процесс. Если у вас нет опыта и вы не знаете точно, чем хотите заниматься, все начинается с собеседования со специалистами нашего центра. Затем мы направляем вас к рекрутеру соответствующей воинской части, с которой сотрудничаем. После обсуждения ваших требований и принятия решения этот процесс может занять и 3-4 дня.

Но все зависит от ряда факторов, в частности, от пожеланий самого кандидата. Если у человека нет конкретных требований, например, относительно места службы или должности, процесс может быть быстрым. Однако, если есть конкретные пожелания или ожидания, процесс может затянуться.

Также часто возникают ситуации, когда во время медицинского осмотра появляются проблемы со здоровьем. Тогда мы направляем человека на дополнительные исследования. В общем, этот процесс может занять от 2 до 3 недель до зачисления в часть, если все документы в порядке.

"Есть люди, пытающиеся вернуться в армию"

— Работает ли ваш центр с ветеранами? Могут ли они вернуться в армию через вас? Есть ли для них особые условия?

— Да, мы работаем с ветеранами, и если они хотят вернуться на службу, мы можем помочь им. Однако все зависит от их физического состояния. Если, например, у ветерана есть ампутированная конечность или инвалидность, все равно может быть шанс, если комиссия разрешит. В таких случаях мы используем индивидуальный подход, чтобы определить, подходит ли кандидат для службы.

— В общем, часто приходят те, кто уже демобилизован?

— Да, ветераны и демобилизованные часто обращаются к нам за консультациями не только для себя, но и своих друзей, которые могут захотеть вернуться в армию. Они звонят или приходят непосредственно в наш центр, и мы помогаем им со всеми вопросами и дальнейшими шагами.

— В каких городах еще откроются такие центры?

— Во-первых, у нас сейчас есть четыре региональных мобильных группы: на ОК Север, Юг, Запад, Восток. В Харькове работает большой центр, поскольку есть большой запрос среди бригад и кандидатов, которые хотят присоединиться к подразделениям Вооруженных Сил, в частности, к Сухопутным войскам.

Также планируется открытие центров во Львове, Днепре и Одессе. Это в планах на будущее, но все в процессе, потому что нужно дополнительно укомплектовать личный состав. У нас еще нет 100% необходимых ресурсов для этого.

Карта Украины

Также все зависит от неотложных потребностей. Если мы увидим, что люди нам больше доверяют, и потребуется расширение, то мы это сделаем.

"Украина способна привлечь иностранных военных, если все правильно организовать"

— К слову, планируется ли открывать такие центры за границей, в частности, для украинцев или даже иностранцев, которые хотят присоединиться к ВСУ?

— Пока мы этот вариант не рассматривали, потому что в Украине будет открыт рекрутинговый центр, направленный на взаимодействие именно с иностранцами. Потому целесообразности в этом у нас нет.

В общем, иностранцы иногда обращаются к нам, но этот процесс не так прост. Он сложен и предполагает больше этапов, чем для граждан Украины. Вообще, сотрудничество с иностранцами зависит от сотрудничества с другими структурами, в частности спецслужбами.

— Я знаю, что во многих странах запрещено, чтобы их граждане служили в другой армии. То есть если иностранец приедет к нам в армию, то может иметь проблемы, когда вернется в свою страну?

— В Украине это не запрещено, но действительно если этот иностранец поедет обратно в свою страну, могут возникнуть вопросы или даже юридические последствия, если его привлекут к ответственности. Но это уже не наша проблема, это вопрос его страны.

Мы со своей стороны обязательно им объясняем все юридические моменты и последствия, которые могут возникнуть из-за того, что они будут служить в украинской армии. И мы всегда стараемся быть максимально открытыми и честными с ними.

— Эксперт по миграционной политике в комментарии для "Телеграфа" говорил, что Украина могла бы привлечь тысячи военных , например из Индонезии, где зарплата в армии очень низкая по сравнению с украинской. Как вы думаете, может ли наше государство глобально привлечь иностранных военных, если взяться за такой рекрутинг?

— Если правильно подготовить это, конечно, все возможно. Думаю, государство вполне способно организовать такой процесс. Но здесь есть важный нюанс: если это будет наемник, это совсем другая история. У нас в Украине воюют добровольцы. Это люди, которые хотят помочь нашему государству через определенные личные мотивы, а не только через деньги.

Если это будет найм, то это уже вопрос с другими юридическими и моральными аспектами.