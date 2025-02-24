Появились морщины, щетина и нецензурная лексика: как изменился Зеленский за три года великой войны

Теперь президент редко улыбается и больше не появляется на публике в классических костюмах

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года президент Владимир Зеленский претерпел значительные изменения как во внешнем виде, так и в стиле лидерства. До того, как страна-агрессорка напала на нашу страну, глава государства появлялся на публике в официальных костюмах, белых рубашках и галстуках.

Президент перешел на более практичный и военный стиль одежды, предпочитая футболки, свитшоты и куртки цвета хаки. Однако Зеленский избегает ношение военной формы.

Как изменилась внешность Владимира Зеленского

До 24 февраля 2022 года президент Украины в основном появлялся на публике в классических костюмах, придерживаясь традиционного имиджа политика. Однако с первых дней войны его стиль изменился кардинально – Зеленский отказался от официального дресс-кода, но начал носить военную одежду и удобные футболки цвета хаки.

Такая трансформация стала не просто изменением стиля, а сильным символом единства с украинскими военными. Зеленский не раз подчеркивал, что он остается в Киеве вместе с народом, и его вид без галстука и делового костюма только усиливает этот месседж.

За три года войны лицо Зеленского приобрело более строгий и истощенный вид. Заметные морщины на лбу и вокруг глаз стали глубже. У президента также появились темные круги под глазами, свидетельствующие о постоянной усталости и недосыпе. Если до войны Зеленский всегда был гладко выбрит, теперь он постоянно носит короткую бороду и щетину.

Речи Владимира Зеленского

В начале президентской каденции Зеленский выступал с мягкими, дипломатическими речами. Он стремился избегать конфликтов и находить компромиссы. Однако война сменила его риторику – теперь она стала четкой, решительной и бескомпромиссной.

В начале полномасштабного вторжения выступления президента стали более резкими — он стал призывать весь мир к поставке оружия и усилению санкций против России. Сейчас высказывания Зеленского более эмоциональны, чем были раньше, они наполнены фактами и иногда даже нецензурной лексикой.

Эмоциональное состояние Владимира Зеленского

Президент заметно поменялся и на уровне эмоционального состояния. Его лицо стало суровее, он реже улыбается, а в глазах будто читается усталость и глубокая сосредоточенность.

Однако, несмотря на усталость, президент продолжает работать в чрезвычайно напряженном режиме и не позволяет себе слабости. Его выдержка и решительность стали важными для украинцев, ведь многие берут с него пример.

Ранее Телеграф рассказывал, почему Зеленский не носит военную форму во время войны. Он стал первым президентом, отказавшимся от консервативного стиля и нарядных классических костюмов.