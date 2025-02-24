З'явилися зморшки, щетина і нецензурна лексика: як змінився Зеленський за три роки великої війни

Тепер президент рідко посміхається і більше не з'являється на публіці у класичних костюмах

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року президент Володимир Зеленський зазнав значних змін як у зовнішньому вигляді, так і в стилі лідерства. До того, як країна-агресорка напала на нашу країну, глава держави з'являвся на публіці в офіційних костюмах, білих сорочках та краватках.

Президент перейшов на більш практичний та військовий стиль одягу, віддаючи перевагу футболкам, світшотам та курткам кольору хакі. Однак Зеленський уникає носіння військової форми.

Як змінилася зовнішність Володимира Зеленського

До 24 лютого 2022 року президент України переважно з'являвся на публіці у класичних костюмах, дотримуючись традиційного іміджу політика. Проте з перших днів війни його стиль змінився кардинально – Зеленський відмовився від офіційного дрес-коду, натомість почав носити військовий одяг та зручні футболки кольору хакі.

Така трансформація стала не просто зміною стилю, а потужним символом єдності з українськими військовими. Зеленський не раз підкреслював, що він залишається в Києві разом із народом, і його вигляд без краватки та ділового костюма тільки підсилює цей меседж.

За три роки війни обличчя Зеленського набуло суворішого та виснаженого вигляду. Помітні зморшки на чолі та навколо очей стали глибшими. У президента також з’явилися темні кола під очима, що свідчать про постійну втому і недосипання. Якщо до війни Зеленський завжди був гладко поголений, то тепер він постійно носить коротку бороду та щетину.

Промови Володимира Зеленського

Якщо на початку президентської каденції Зеленський виступав із м’якими, дипломатичними промовами. Він прагнув уникати конфліктів і знаходити компроміси. Однак війна змінила його риторику – тепер вона стала чіткою, рішучою і безкомпромісною.

На початку повномасштабного вторгнення промови президента стали більш різкими — він став закликати увесь світ до постачання зброї та посилення санкцій проти Росії. Зараз висловлювання Зеленського більш емоційні, ніж були раніше, вони наповнені фактами, та іноді навіть нецензурною лексикою.

Емоційний стан Володимира Зеленського

Президент помітно змінився і на рівні емоційного стану. Його обличчя стало більш суворим, він рідше посміхається, а в очах ніби читається втома і глибока зосередженість.

Однак, попри втому, президент продовжує працювати у надзвичайно напруженому режимі, і не дозволяє собі слабкості. Його витримка і рішучість стали важливими для українців, адже багато хто бере з нього приклад.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Зеленський не носить військову форму під час війни. Він став першим президентом, який відмовився від консервативного стилю та ошатних класичних костюмів.