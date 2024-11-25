Носил серьгу в ухе и кожаные штаны: как изменился за 25 лет Владимир Зеленский

Глава государства существенно изменился за 25 лет

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом был успешным актером, продюсером, телеведущим. Более 15 лет он был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95", но позже решил уйти в политику.

Карьеру Владимир Зеленский начал в местном КВН, которое быстро стало популярным на постсоветском пространстве. Как изменился мужчина в течение 25 лет — знает "Телеграф".

Как выглядел Зеленский в КВН

Будущий президент Украины начал играть в КВН во время студенчества. Он организовал театр миниатюр "Беспризорник". Впоследствии Владимира пригласили в команду "Запорожье — Кривой Рог — Транзит". Номера были удачными и смешными, поэтому в этом коллективе юморист быстро развивался.

Фото из сети

Вскоре "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" победила в Высшей лиге КВН в 1997 году. Вместе с Зеленским в команде играли будущие участники "Квартала-95": Денис Манжосов, Юрий Крапов, Александр Пикалов.

Фото из сети

Через некоторое время комики основали команду "Сборная Кривого Рога", а в 1997 году создали "95-й квартал". Зеленский был капитаном, ведущим актером коллектива, а также автором множества номеров.

Фото из сети

Фото из сети

В течение 4 лет криворожская команда "95-й квартал" выступала в Высшей лиге КВН. В этот период юмористы часто гастролировали в России и других странах бывшего Советского Союза. Владимир создавал не только шутки для "95 квартала", но и писал сценарии для телевизионных программ, концертов, других праздников.

Фото из сети

Так, юмористы прошли в финал высшей лиги КВН, в котором встретились со сборной Москвы. Местные чиновники не могли допустить победы украинцев, поэтому предпочли своих. В то время президент КВН Александр Масляков предложил Зеленскому работать в КВН автором и редактором, но без команды. Актер отказался и покинул КВН.

Фото из сети

Фото из сети

Следовательно, юмористы вернулись на родину и создали телевизионный проект "Вечерний квартал". Его транслировали на "Интере". Позже комики создали "Студию Квартал-95", которая выпускала сразу несколько проектов: "Вечерний квартал", "Бойцовский клуб", "Украина, вставай". Также они писали сценарии фильмов, телепрограмм и мюзиклов.

Фото "1+1"

Фото "1+1"

В 2012 году "Студия Квартал 95" начала сотрудничать с "1+1". Так, на этом телеканале начали показывать все программы студии, в частности, "Лига смеха", "Угадай ящик", "Вечерний квартал", "Игры приколов", "Женский квартал". А в 2019 году Зеленский вышел из студии и заявил, что будет баллотироваться в президенты. Ему удалось победить на выборах, получив 73% голосов избирателей.

Владимир Зеленский сейчас

Владимир Зеленский находится на должности президента Украины уже в течение 5 лет. Сейчас в фокусе главы государства — встречи с лидерами европейских стран и США по предоставлению Украине оружия, техники, а также средств на социальное обеспечение граждан.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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