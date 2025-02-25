С олигархами не сложилось. Кто кроме Ахметова не дал ни копейки на мобильный госпиталь

Ряд мощных компаний поддержали финансово ПДМШ

Самые богатые люди Украины до сих пор не поддержали финансово или технически Первый добровольческий мобильный госпиталь (ПДМГ) им. Николая Пирогова. Однако при этом нашлись крупные отечественные и международные компании, помогавшие госпиталю деньгами.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал соучредитель ПДМШ Геннадий Друзенко. Он назвал имена украинских олигархов, не давших ни копейки на развитие госпиталя.

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— Когда начиналась большая война, мы возвращались в Киев и у нас было три машины, из них одна "скорая", и один медик — моя жена. К концу киевской кампании (Битва за Киев 24 февраля — 1 апреля 2022. — Ред.) мы имели больше "скорых", чем любая бригада ВСУ. А сейчас наши активы составляют более 6 млн долларов. Они откуда-то появились, — говорит соучредитель ПДМГ.

По его словам, в начале войны он поссорился с олигархом Виктором Пинчуком.

— У нас не сложились отношения. Сорос нам никогда денег на ПДМГ не давал, хотя мы их офисом пользовались. Ахметов… Мы когда-то разговаривали, много лет назад, но так они нам и копейки не дали. Кто там? Коломойский тоже никогда не поддерживал ПДМГ. Когда-то Юлия Владимировна [Тимошенко] подарила нам скорую, а мы ей подарили коллекцию икон на ящиках от патронов. Петр Алексеевич [Порошенко] тоже никогда ПДМГ не помогал, — рассказывает Геннадий Друзенко.

При этом он добавил, что его мобильный госпиталь получил помощь со стороны американской логистической компании FedEx, американской фармкомпании Pfizer, украинской "Новой почты", сети автозаправок WOG и компании в сфере пищевых и агротехнологий МХП, больше известной по бренду "Наша Ряба".

Напомним, ранее Геннадий Друзенко объяснил, почему не донатит на ВСУ.