Крупнейший европейский донор Украины отказывается помогать ДТЭК: все из-за Ахметова

Банк не готов идти на уступки даже в военное время

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отказался помогать финансировать энергетические проекты компании ДТЭК. Причиной могут быть связи между компанией и бизнесменом Ринатом Ахметовым.

Об этом пишет Corriere della Sera. Издание сообщает, что роль олигархов в Украине вызывает разногласия между крупнейшим европейским донором и главной энергокомпанией страны.

Отмечается, что это напряжение не только ограничивает инвестиции в восстановление энергосистемы, но и поднимает на поверхность одну из проблем вступления Украины в ЕС. При этом, похоже, что для ЕБРР это принципиальное условие, через которое он не готов переступить даже в нынешней чрезвычайной ситуации.

"Цель освободить экономику от влияния олигархов абсолютно фундаментальна, и в этом у нас очень чёткие позиции: это часть реформ, которые необходимо провести, чтобы Украина могла войти в Европейский Союз. Если мы согласимся на компромиссы в этом вопросе, мы навредим долгосрочным перспективам страны", — рассказала изданию нынешний президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

ЕБРР требует от Ахметова ослабить контроль над компанией, а до тех пор отказывается помогать компании, которая уже понесла огромные убытки от российской агрессии.

После начала полномасштабной войны банк стал крупнейшим инвестором в украинскую экономику, выделив на разные проекты около 5 миллиардов евро. Из них около миллиарда ушло на энергетику.

"Мы потеряли инфраструктуру в Мариуполе, на Донбассе, в Крыму. Сейчас ежедневно уничтожаются сети и станции, но мы остаёмся и продолжаем делать всё возможное, чтобы восстановиться. В нынешней чрезвычайной ситуации мы работаем на местах, и поэтому, да, мы ищем помощи у всех финансовых институтов, включая ЕБРР", — прокомментировал ситуацию генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Как известно, вследствие российских обстрелов 17 ноября три из пяти работающих ТЭС Украины были повреждены. Все они принадлежат ДТЭК.