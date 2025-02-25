З олігархами не склалося. Хто окрім Ахметова не дав ні копійки на мобільний госпіталь

Низка потужних компаній підтримали фінансово ПДМШ

Найбагатші люди України досі не підтримали фінансово чи технічно Перший добровольчий мобільний шпиталь (ПДМШ) ім. Миколи Пирогова. Однак при цьому знайшлися великі вітчизняні і міжнародні компанії, котрі допомагали госпіталю грошима.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів співзасновник ПДМШ Геннадій Друзенко. Він назвав імена українських олігархів, які не дали ані копійки на розвиток госпіталю.

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— Медицина це теж коштовна річ. Коли починалася "велика" війна, ми повертались до Києва і у нас було три машини, із них одна швидка, і один медик — моя жінка. Під кінець київської кампанії (Битва за Київ 24 лютого — 1 квітня 2022. — Ред.) ми мали більше швидких, аніж будь-яка бригада ЗСУ. А зараз наші активи становлять більше 6 млн доларів. Вони ж звідкись з'явилися, — каже співзасновник ПДМШ.

За його словами, на початку війни він посварився з олігархом Віктором Пінчуком.

— У нас не склалися стосунки. Сорос нам ніколи грошей на ПДМШ не давав, хоча ми їхнім офісом користувались. Ахметов… Ми колись вели розмови, багато років тому, але так вони нам і копійки не дали. Хто там ще? Коломойський теж ніколи не підтримував ПДМШ. Колись Юлія Володимирівна [Тимошенко] подарувала нам швидку, а ми їй подарували колекцію ікон на ящиках від набоїв. Петро Олексійович [Порошенко] теж ніколи ПДМШ не допомагав, — розповідає Геннадій Друзенко.

При цьому він додав, що його мобільний шпиталь отримав допомогу з боку американської логістичної компанії FedEx, американської фармкомпанії Pfizer, української "Нової пошти", мережі автозаправок WOG та компанії у сфері харчових та агротехнологій МХП, більше відомої за брендом "Наша Ряба".

Нагадаємо, раніше Геннадій Друзенко пояснив, чому не донатить на ЗСУ.