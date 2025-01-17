Facebook удалил публикацию "Телеграфа" про Ахметова и его планы по выборам

На материал могли пожаловаться боты

Социальная сеть Facebook довольно неожиданно удалила публикацию "Телеграфа", которая касалась самого богатого человека Украины Рината Ахметова и его планов по выборам в нашей стране.

Причину удаления администрация соцсети указала так: "публикация, возможно, использует вводящие в заблуждение ссылки или контент, с целью заставить людей посетить сайт или остаться на нем". Интересная формулировка.

Почему именно эту публикацию решили удалить, неизвестно. В упомянутой соцсети так случается, когда сообщение получает много жалоб или фантастическим образом привлекает внимание так называемых ботоферм. Те с определенной целью начинают жаловаться, и сообщение блокируют. Восстановить пост об Ахметове модераторы соцсети Facebook отказались.

"Телеграф" направил запрос в инвестиционную группу SCM Ахметова, чтобы узнать, не занимаются ли они среди прочего контролем сообщений об олигархе в соцсетях. К моменту публикации ответа еще не поступило.

Стоит отметить, что на нашу страницу Telegraf UA в Facebook подписано более миллиона человек, что лишний раз свидетельствует о доверии аудитории к редакции издания.

Вот так Фейсбук сообщил об удалении поста об Ахметове

Что было в публикации о Ринате Ахметове

8 января на сайте издания был опубликован материал политического обозревателя "Телеграфа" Марины Шашковой под названием "Союз Залужного с Зеленским, камбек Левочкина, но без Арестовича: кто и как в Украине (не) готовится к выборам". Там содержался подробный анализ ситуации в разных политических лагерях, кое-где уже начинающих готовиться к гипотетическим выборам после завершения войны. В материале, в частности, говорилось, что бизнесмен Ринат Ахметов коммуникирует сразу с несколькими политическими силами, которые могут пойти на следующие выборы в Украине. Миллиардер, так сказать, кладет яйца в разные корзины. Автор отметила, что миллиардер пока еще не решил, кого готов поддерживать и финансировать.

Удалённый пост в Facebook выглядел почти так же: