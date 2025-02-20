В Киеве бесплатно сдают "убитую" квартиру. Аренда на особых условиях (фото)

Жилье в аварийном состоянии

В Украине каждый день сдается куча квартир, однако некоторые из них имеют почти непригодные условия для жизни и низкую цену. Так, например, в Киеве бесплатно сдают квартиру, которая требует значительного ремонта.

Соответствующее объявление размещено на портале по поиску жилья. Отмечается, что квартира сдается пустой и почти в непригодном для жизни состоянии.

На добавленных фото видно, что в квартире нет ни нормального пола, стен, коммуникаций. Все старое, потрепанное и в ужасном состоянии. Даже отсутствует ванная и уборная, стен нет, а унитаз стоит посреди огромной комнаты. К тому же в квартире куча мусора.

Как отмечено в объявлении, квартира сдается без мебели, с минимальными условиями для проживания. Поэтому арендатор должен сделать ремонт за свой счет вместо платы за квартиру, однако коммунальные услуги также будет оплачивать он. В квартире установлены окна и балкон.

Квартира сдается в пятиэтажном доме, расположена на 3 этаже и имеет две комнаты. Имеет централизованное отопление и находится на левом берегу Киева в Днепровском районе.

Заметим, что в объявлении не указано наличие света и водоснабжения в квартире, ведь ввиду аварийного состояния оно может отсутствовать. Также нет информации о возможности аренды с животными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре сдают комнаты для рукастых квартирантов за мизерную сумму.