В украинском биатлоне прогремел языковой скандал (видео)

Тренер мужской команды дала комментарий на русском

В Контиолахти (Финляндия) стартовал Кубок мира по биатлону сезона 2024/25. Несмотря на прогнозы скептиков, украинские биатлонисты неплохо стартовали на престижных соревнованиях.

Во вторник, 3 декабря, Виталий Мандзин занял 4-е место в индивидуальной гонке, показав свой лучший результат в карьере. Об успехе спортсмена в эфире "Суспільне Спорт" рассказала главный тренер мужской команды Надежда Белова.

"Супердень. Очень довольна ребятами, их работой на стрельбе, на дистанции. Но все равно есть над чем работать", — сказала Белова.

Журналисту Константину Андриюку не понравилось, что тренер сборной Украины дает комментарий на русском языке, а украинский канал не перевел речь наставника.

"Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону никак не может настроить русскоязычную челюсть. А "Суспільне ТБ" думает, что мы должны понимать чужой украинцам иностранный язык без перевода", — написал Андриюк на своем telegram-канале.

Напомним, сборные РФ и Беларуси отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину. Добавим, что в российском биатлоне наблюдается кризис на рынке патронов.