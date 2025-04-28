Когда может начаться война между Индией и Пакистаном: СМИ узнали дату

Оба государства имеют ядерное оружие

В ближайшие 2-4 дня между Индией и Пакистаном может начаться война. Угроза эскалации возникла на фоне обострения ситуации в спорном регионе Кашмир, сопровождающегося не только взаимными обвинениями, но и жестокими действиями обеих стран.

О возможности начала войны сообщает телеканал Samaa TB со ссылкой на Министерство обороны Пакистана. Кроме того, индийский политик, член парламента Даби, заявил о вероятном "распределении Пакистана на четыре части".

По информации СМИ, обострение началось после убийства туристов в Кашмире боевиками группировки "Фронт Сопротивления", в чем Индия обвинила Пакистан. В ответ Нью-Дели закрыл пограничный переход, ограничил выдачу виз, выслал пакистанских военных атташе и объявил о выходе из "Договора о водах Инда".

В Пакистане такие действия расценили как акт агрессии и пригрозили силовым ответом. Исламабад также закрыл воздушное пространство для индийских самолетов и запретил торговлю с Индией даже через третьи страны.

Кашмир остается одним из самых давних центров напряжения в регионе. После раздела Британской Индии в 1947 году территория фактически поделена между Индией, Пакистаном и Китаем. Предыдущие угрозы, в частности в 2019 году, приводили к боевым действиям и потерям с обеих сторон. В 2021 году Индия и Пакистан достигли соглашения о прекращении огня.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как Украина реагирует на конфликт между двумя ядерными государствами.