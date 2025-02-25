Действие отсрочек для забронированных работников продлили: какой конечный срок

Правительство позаботилось, чтобы критически важные компании не остались без работников

Во вторник, 25 февраля, Кабинет министров Украины продлил действие отсрочек забронированных работников до 31 марта, чтобы у предприятий было время продлить бронь.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram-канале по итогам заседания правительства.

"До 31 марта продолжаем действие отсрочек забронированных работников. Таким образом у предприятий будет время для подтверждения статуса критически важного в соответствии с обновленными критериями, а также для того, чтобы перебронировать свой персонал", — говорится в публикации.

Ранее мы напомнили, что во время военного положения все военнообязанные должны ежегодно проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) для подтверждения своего статуса. Это касается и забронированных граждан.

Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько рассказал, что сотрудники предприятий, которые считаются важными для экономики или безопасности страны, имеют право на бронь от мобилизации. Однако в этом вопросе есть свои исключения.