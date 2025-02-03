Нужно ли забронированным проходить ВВК

После медкомиссии не всех сразу мобилизуют

Во время военного положения все военнообязанные должны ежегодно проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) для подтверждения своего статуса. Это касается и забронированных граждан.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По его словам, забронированные военнообязанные могут не беспокоиться, ведь их не будут принудительно мобилизовать, однако обновление статуса является важным шагом.

"Есть ложное впечатление, будто в армию хотят забрать всех – больных, стариков и т.д. Но нет, наоборот – надо сначала определить актуальное состояние человека, может ли он служить в армии, а уж от этого отталкиваться", — отметил представитель Минобороны.

Напомним, что в Офисе Президента предложили перенести дедлайн прохождение ВВК для "ограниченно пригодных" с 5 февраля на 5 июня. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Также решили, что повторное прохождение ВВК станет необязательным для лиц до 25 лет и официально признанным лицом с инвалидностью.

До принятия закона штрафы не будут применяться, уверяют в ОП. Территориальные центры комплектования (ТЦК) не будут налагать санкции на тех, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, а также не будут объявлять таких лиц в розыск . Соответствующая директива будет направлена во все подразделения.

Ранее "Телеграф" писал, что теперь направление на ВВК можно получить, не выходя из дома. В Минобороны рассказали о новой функции в "Резерв+".