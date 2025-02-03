Укр

Нужно ли забронированным проходить ВВК

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Воинский учет
Воинский учет. Фото Коллаж "Телеграфа"

После медкомиссии не всех сразу мобилизуют

Во время военного положения все военнообязанные должны ежегодно проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) для подтверждения своего статуса. Это касается и забронированных граждан.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По его словам, забронированные военнообязанные могут не беспокоиться, ведь их не будут принудительно мобилизовать, однако обновление статуса является важным шагом.

"Есть ложное впечатление, будто в армию хотят забрать всех – больных, стариков и т.д. Но нет, наоборот – надо сначала определить актуальное состояние человека, может ли он служить в армии, а уж от этого отталкиваться", — отметил представитель Минобороны.

Напомним, что в Офисе Президента предложили перенести дедлайн прохождение ВВК для "ограниченно пригодных" с 5 февраля на 5 июня. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Также решили, что повторное прохождение ВВК станет необязательным для лиц до 25 лет и официально признанным лицом с инвалидностью.

До принятия закона штрафы не будут применяться, уверяют в ОП. Территориальные центры комплектования (ТЦК) не будут налагать санкции на тех, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, а также не будут объявлять таких лиц в розыск. Соответствующая директива будет направлена во все подразделения.

Ранее "Телеграф" писал, что теперь направление на ВВК можно получить, не выходя из дома. В Минобороны рассказали о новой функции в "Резерв+".

Теги:
#Мобилизация #ВВК #Бронь от мобилизации