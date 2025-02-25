Дію відстрочок для заброньованих працівників подовжили: який кінцевий термін

Уряд подбав, щоб критично важливі компанії не лишилися без працівників

У вівторок, 25 лютого, Кабінет міністрів України продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня, щоб підприємства мали час продовжити бронь.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Telegram-каналі за підсумками засідання уряду.

"До 31 березня продовжуємо дію відстрочок заброньованих працівників. Таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал", — йдеться у публікації.

Раніше ми нагадали, що під час воєнного стану всі військовозобов’язані повинні щороку проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) для підтвердження свого статусу. Це стосується і заброньованих громадян.

Юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько розповів, що працівники підприємств, які вважаються важливими для економіки чи безпеки країни, мають право на бронь від мобілізації. Однак у цьому питанні є свої винятки.