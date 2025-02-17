В Украине продают посуду из СССР за космические деньги: такая может у вас лежать без дела (фото)

Отправка может быть произведена по всей Украине и даже миру

На сайте для коллекционеров Violity появилось объявление о продаже блюдец и сита со времен СССР. Несмотря на то, что этому набору уже десятки лет, он довольно неплохо сохранился.

Автор объявления указывает, что продает шесть блюдец и одно сито. В графе "материал" отмечено — серебро (916 проба) и эмаль.

Стоимость такого набора — 28 000 грн.

Продавец также пишет, что посуда была произведена еще до 1958 года. На опубликованных фото видно, что на блюдцах со временем появились следы ржавчины.

Продать товар автор объявления готов при личной встрече. Он проживает в Киеве. При этом доступна доставка по всей Украине и даже миру.

Отметим, что эти вещи продают с помощью электронных торгов, где покупателем в итоге станет тот, кто предложит наивысшую цену. В настоящий момент указано, что стоимость — 28 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине продают набор духов "Привет с юга" со времен Советского Союза. По словам продавца этого товара, парфюм находится в отличном состоянии. В набор входит два флакона духов, помада и пудра.