Проверьте сервант. Легендарных "рыбок" из СССР продают за немалые деньги

Этот сервиз продавался на протяжении 30 лет в СССР

Сейчас на рынке представлено много вещей из СССР, которые продают за немалые средства. Так, например, известных советских синих "рыбок" можно купить за более чем 5 000 грн.

Об этом говорится на соответствующем портале по продаже б/у вещей. Отмечается, что владелец продает набор "рыбок" из фарфора.

Стоимость советских "рыбок" составляет 5900 грн, однако возможен торг в виде аукциона, который стартует от 3 333 грн. По словам продавца, набор не реставрировался и сохранился в безупречном состоянии.

На фото видно, что почти за 6 тысяч грн можно купить сервиз "Рыбка", состоящий из графина объемом 700 мл и 6 рюмок по 30 мл. Обычно такие наборы были почти в каждой советской квартире, а сейчас считаются раритетом и коллекционируются людьми.

Заметим, что крупная рыба в виде карпа была предназначена для разных напитков, прежде всего алкогольных. Однако функциональность сервиза до сих пор вызывает вопросы, а особенно сложность его мытья. Именно поэтому в СССР он в большинстве своем исполнял роль декора.

История "рыбок"

Первый набор сервиза был изготовлен в белом и золотом цветах. В 1956-1959 годах "рыбки" были представлены на разных зарубежных выставках керамики. В СССР официально этот набор назвали "Семейство карпов".

В магазинах Советского Союза графин продавали за 2 рубля 55 копеек, а рюмочки – за 50 копеек. Этот сервиз продавался на протяжение 30 лет, поэтому его купили почти в каждый дом.

"Рыбки" выпускались в разных цветах, но самыми популярными были бело-красный и бело-синий цвета.

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