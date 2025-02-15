Раритетную камеру из СССР продают за 28,5 тысячи гривен (фото)

Эту камеру использовали в автомобильной инспекции СССР

На одном из украинских аукционов выставили уникальный лот – советскую камеру "Селена", которую использовали для фиксации нарушений ПДД. На момент написания материала на нее еще не было сделано ни одной ставки, а стартовая цена составляет 28 500 гривен.

Как указано в описании лота на сайте "Violity", "Селена" была создана для нужд Государственной автомобильной инспекции СССР. Ее устанавливали стационарно или на служебные автомобили для фиксации превышения скорости и других нарушений.

Приобрести раритет можно и сразу – за 29 000 гривен.

Камера имеет автоматическую экспозицию, электропривод для перемотки пленки, а также функцию записи служебной информации прямо на кадр.

В комплекте с камерой идут два объектива – "Юпитер-38" 4/75 и "Юпитер-39" 5,6/135, а также специальные кассеты для пленки.

Продавец отмечает, что устройство не было в реставрации, однако сохранилось в хорошем состоянии, хотя и имеет незначительные повреждения. Среди таких – затертость, деформация некоторых деталей.

Завершение торгов запланировано на 15 февраля. Желающие приобрести уникальную фототехнику могут поучаствовать в аукционе или воспользоваться опцией "Купить сейчас".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что на продажу в Украине выставили раритетную детскую коляску, изготовленную в 1960-х годах.