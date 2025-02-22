Самый громкий сексуальный скандал времен Руси: почему постриглась в монахини Евпраксия Всеволодовна

Знала ли внучка Ярослава Мудрого, что ее имя станет оружием в политической игре?

Сексуальные скандалы стали мощным инвентарем в современной политике. О них говорят открыто и откровенно. В мире, где нет секретов от журналистов и блоггеров, секс стал приманкой для политиков и звезд шоу-бизнеса.

Однако является ли это явление сугубо современным? Оказывается, подобный политический скандал произошел около тысячи лет назад. В роли "непристойника" выступил император Священной Римской империи Генрих IV, а роль жертвы харасмента сыграла киевская княжна, внучка Ярослава Мудрого, Евпраксия Всеволодовна.

Киевская княжна на императорском троне

Евпраксия Всеволодовна, известная также как Адельгейда, стала императрицей Священной Римской империи, выйдя замуж за Генриха IV. Этот брак был не только романтичной историей, но мощным политическим инструментом. Император стремился заручиться поддержкой Киевской Руси в своей борьбе с Римским папой за власть.

Следует упомянуть, что в те времена церковь играла значительную роль в политической жизни, конкурируя с феодалами за влияние на общество. Генрих IV стал инициатором открытого конфликта с Папой Римским, получившим название "борьба за инвеституру". В этой борьбе Киевская Русь могла стать ценным союзником, поэтому брак с Евпраксией был столь важен для императора.

Грязные тайны императорского двора

Однако политические расчеты Генриха не оправдались. Киевская Русь не вмешалась в конфликт между императором и Папой Римским. Тогда император стал отыгрываться на жене.

Через пять лет императрица сбежала из-под опеки своего мужа в Тоскану. Там она публично обвинила Генриха в ужасающих преступлениях, которые сложно представить в пределах средневековой морали. По словам Евпраксии, Генрих принуждал ее к совокуплению с другими мужчинами и лично подстрекал их к этому.

Эти обвинения прозвучали на церковном соборе в Пьяченце в присутствии тысяч делегатов церкви и мирян. Скандал был огромным. Мысли разделились: одни осуждали Генриха, другие обвиняли Евпраксию.

Исторические оценки

Немецкие исследователи средневековья называют Евпраксию предательницей, безнравственной и бесстыжей женщиной, выдвинувшей против Генриха самые гнусные обвинения. Однако существует другое мнение, которое подчеркивает, что Евпраксия, несмотря на все страдания, нашла в себе смелость публично исповедоваться в пережитом. Более того, в 1106 году, после смерти Генриха, постриглась в монахини Андреевского женского монастыря.

История сохранила свидетельство об нраве и поведении Генриха IV. Еще в молодости он имел многочисленные наложницы и не отказывался от случайных связей. Его обвиняли в провоцировании измен и принадлежности к секте, которая проводила черные мессы с оргиями.

Нельзя безоговорочно доверять ни одной из сторон в этом конфликте. Однако даже сын Генриха IV от первого брака, Конрад, воевавший за интересы отца, впоследствии перешел на сторону Папы Римского.

История Евпраксии Всеволодовны – это не только трагическая судьба киевской княжны на чужбине, но и пример того, как сексуальные скандалы использовались в качестве оружия в политической борьбе еще тысячу лет назад. Эта история напоминает нам о том, что политика всегда была игрой, в которой используются все доступные средства, даже самые грязные.

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