"Так продолжаться не может": в Белом доме выдвинули серьезное обвинение Израилю

При этом Израиль спешно отменил все пошлины на американские товары, но это уже не помогло

В Белом доме обвинили Израиль в якобы воровстве американской интеллектуальной собственности. Также там отметили, что пошлины против Израиля, которые ввел президент США Дональд Трамп в рамках своего "Дня Освобождения", вызваны тем, что страна якобы 50 лет не отменяла пошлины против товаров США.

Об этом заявил представитель Белого дома на брифинге для американской прессы. Таким образом он объяснил, почему в указе Трампа говорится о пошлинах на весь экспорт из Израиля.

"Израиль украл значительное количество интеллектуальной собственности США в фармацевтическом секторе. Так продолжаться не может… Израиль давно обещал снизить свои пошлины – и мы ждали почти 50 лет, пока это произойдет", – сказал он.

Смешнее всего то, что 2 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна в спешке отменяет все пошлины на американскую продукцию. По его словам, это делается ради укрепления связей с США

"Сегодня мы отменили все таможенные пошлины, взимаемые с товаров из США, крупнейшего торгового партнера Израиля. Отмена таможенных пошлин на американские товары является дополнительным шагом в политике, которую мои правительства проводили в течение десятилетия, открывая рынок для конкуренции, внося разнообразие в экономику и снижая стоимость жизни", – сообщил он.

Однако похоже, что отмена пошлин Израилем никак не повлияла на действия Белого дома. Согласно указу Трампа, на товары из Израиля вводится пошлина в размере 17%. Добавим, что Израиль – ближайший союзник США на Ближнем Востоке, и непонятно, насколько разумно было бы наносить ему экономический удар на фоне возможной войны против Ирана.

Отметим, что новые пошлины США вызвали волну беспокойства не только у крупных игроков, как Китай, ЕС или Великобритания, они могут серьезно повлиять на всю мировую экономику. Что касается Украины, то проблемы будут не только в торговле с Америкой. Мировая торговая война снизит спрос на украинские товары во всем мире. А поскольку экспорт составляет почти 40% украинского ВВП, это сильно ударит по экономике страны.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил "День Освобождения США", что подразумевало введение новых торговых пошлин против всех стран. Под удар попала автомобильная промышленность, а также пиво, пивные банки и алюминиевая продукция. Согласно сообщениям в Федеральном реестре, тарифные коды указывают на то, что пиво и металлическая тара объемом до 20 литров будут подвергаться 25% пошлинам на ввоз. Однако в списке нет упоминания пива в стеклянных бутылках. Считается, что эти меры вступят в силу вечером в пятницу, 4 апреля.