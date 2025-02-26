"Кидок" или холодный душ? Политолог объяснил отношение Трампа к Украине

Штаты имеют кучу собственных проблем, поэтому Трамп не будет просыпаться с мыслью об Украине

Президент США Дональд Трамп не заключал соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной и не обещал Киеву вооруженную защиту в случае агрессии России. И он не клялся сделать все для победы Украины над РФ.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал соучредитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, руководитель Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко. Он объяснил, почему нельзя считать нынешнее поведение Трампа "кидком" Украины.

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— А Трамп нам что-то должен? Если 10 лет вы не можете сиську бросить, наверное, вам кажется, когда вас отлучили от сиськи, что вас "кинули". У нас есть какие-то соглашения, как у Америки с Кореей, Израилем? Нет. Будапештский меморандум говорит о консультациях. Они их провели. Вы читали плохо? Ну, это ваша проблема. В чем "кидок"? — задает риторический вопрос политолог.

Он напомнил, что у Соединенных Штатов множество своих проблем: от здравоохранения, изношенной инфраструктуры и до долга, превышающего 100% ВВП, поэтому Трамп не должен просыпаться с мыслью об Украине.

— Есть какие-то стратегические интересы США? За все годы мы так берегли наших олигархов, что сюда не вошел ни один серьезный американский бизнес. Стратегическое оружие отдали, стратегические бомбардировщики порезали. Зато дворцы вокруг всех крупных городов выросли, — говорит политический эксперт.

По его мнению, наша жизнь "подошла к кассе" и сейчас мы кровью, дорого, трагически платим за 30 лет абсолютно неэффективного, вороватого управления Украиной.

— Почему за это должны заплатить американцы? — говорит Геннадий Друзенко. — Они так вышли из Вьетнама, Афганистана, они так бросили курдов. Американские политики пытаются угодить американскому избирателю. А американский избиратель занимается прежде всего американскими проблемами. Поэтому я не вижу "кидка". Трамп ничего не обещал. Он честно говорил все на выборах.

Это если бы он клялся, что я сделаю все, чтобы Украина победила, Россия развалилась, Путин сел, а потом пришел и стал договариваться. Чувак, ты лжец. А так, что говорил, то и делает, — продолжает политолог.

— Вся наша стратегия в чем заключалась? Дайте деньги, мы хорошие. И тут оказалось, что это не работает. Поэтому это холодный душ. Его очень тяжело пережить. Он, разумеется, вызывает большие обиды. Но как только вы здраво посмотрите на вещи, то оно должно было произойти раньше или позже, — подытожил соучредитель мобильного госпиталя.

Напомним, ранее он назвал "Телеграфу" три причины сохранить русский язык в Украине.