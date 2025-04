Американский фондовый рынок оценил пошлины Трампа: потерял почти 2 триллиона долларов за минуты

Биржи отреагировали мгновенно

Американский фондовый рынок показал наглядно, что он думает о новых тарифах президента США Дональда Трампа. Фьючерсы на S&P 500 упали на 3,7%, Nasdaq 100 упали на 4,5%, а Russell 2000 упали более чем на 5%.

Об этом сообщает Bloomberg. Больше всего падения показали компании, чьи цепочки поставок связаны с рынками стран, получившим наиболее жесткие ограничения. Всего за 20 минут после подписания указа фондовый рынок потерял почти 2 триллиона долларов.

К примеру, Nike Inc., Gap Inc. и Lululemon Athletica Inc. упали как минимум на 7%, поскольку зависят от товаров из Вьетнама. Apple показал падение на 6,9% из-за зависимости от Китая.

"В краткосрочной перспективе это плохо. В долгосрочной и среднесрочной перспективе я надеюсь, что люди из окружения президента не позволят ему столкнуть нас в какую-то рецессию", — оценил ситуацию главный инвестиционный директор Bokeh Capital Partners Ким Форрест.

При этом часть стран, в которые экспортируется американская продукция, уже заявили о готовности вводить ответные пошлины. Министр финансов США Скотт Бессент при этом призвал их не делать этого, пригрозив ужесточением мер.

Как сообщалось ранее, отдельно от национальных пошлин были введены ограничения против некоторых категорий товаров, что включает автомобили, пиво и пивные банки, а также компьютерную технику.