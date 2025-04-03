Просчитался, но где? Трамп ввел пошлины против островов Херда и Макдональда, в чем нюанс

Острова Херда и Макдональда юридически даже не являются отдельным государством, а живут там только животные

Президент США Дональд Трамп среди других стран, облагаемых пошлинами в 10% на экспорт, упомянул острова Херда и Макдональда, находящиеся в южной части Индийского океана. Однако есть несколько нюансов: во-первых, эти острова населены исключительно животными, постоянного человеческого населения там нет – хотя у островов есть собственный домен в интернете и сайт. Во-вторых, это юридически даже не отдельное государство, поскольку острова уже много лет находятся в юрисдикции Австралии.

Острова Херда и Макдональда находятся в списке стран, против которых введена минимальная тарифная ставка в 10%. Однако проблема для США в том, что эти острова точно ничего не экспортируют в Соединенные Штаты: там нет постоянного человеческого населения. На острове обитают исключительно морские птицы, пингвины, тюлени, морские слоны, котики и леопарды. На острове Херда периодически бывают туристы и научные экспедиции, а на острове Макдональда за все время, когда стало известно о его существовании, было всего две высадки – в 1971 и в 1980 годах.

Более того, острова даже не являются отдельным государством. Открытые в 1853 и 1854 годах соответственно, с 1947 они принадлежали Австралии, а сейчас являются частью "Внешних территорий" страны. Поэтому каким образом США планируют заставить "население" островов платить какие-либо торговые пошлины – непонятно.

Остров Херда

Отметим, что новые пошлины США вызвали волну беспокойства не только у крупных игроков, как Китай, ЕС или Великобритания — они могут оказать серьезное влияние на всю мировую экономику. Что касается Украины, то проблемы будут не только в торговле с Америкой. Мировая торговая война снизит спрос на украинские товары во всем мире. А поскольку экспорт составляет почти 40% украинского ВВП, это сильно ударит по экономике страны.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил "День Освобождения США", что подразумевало введение новых торговых пошлин против всех стран. Под удар попала автомобильная промышленность, а также пиво, пивные банки и алюминиевая продукция. Согласно сообщениям в Федеральном реестре, тарифные коды указывают на то, что пиво и металлическая тара объемом до 20 литров будут подвергаться 25% пошлинам на ввоз. Однако в списке нет упоминания пива в стеклянных бутылках. Считается, что эти мероприятия вступят в силу вечером в пятницу, 4 апреля.