Реальная сумма всей помощи США за три года войны немного превышает 50 миллиардов долларов

Военная помощь от США, которую Украина получила за три года войны против России, стоит гораздо меньше, чем было заявлено официальными лицами в Вашингтоне. Реальная стоимость военной помощи, которую Соединенные Штаты предоставили Украине, оценивается в 18,3 миллиарда долларов, тогда как общий объем американской помощи Киеву не превышает 50,9 млрд – то есть в 7-10 раз меньше сумм, заявленных Дональдом Трампом.

Об этом говорится в исследовании, которое провела организация Economists for Ukraine. После изучения источников и документов аналитики заключили, что реальная стоимость помощи от США значительно меньше той суммы, которую неоднократно озвучивал президент США Дональд Трамп.

В частности, аналитики указали на несколько моментов, объясняющих реальное положение вещей в вопросе предоставлении помощи Украине:

Пентагон значительно переоценил оборудование, вооружение и военную технику, переданные Украиной. Номинальная оценка переданного США имущества, по версии Пентагона, составила 31 млрд долларов, тогда как его реальная стоимость не превышает 12,5 млрд долларов. Из-за механизмов косвенной передачи вооружения через союзников в Европе Украина получила только 340 млн долларов из более чем 20 миллиардов, которые предоставили Соединенные Штаты. Большая часть этих денег "осела" в бюджетах союзных стран, которые предоставляли Украине свое старое вооружение, которое не стоит таких денег. Из общей суммы американской помощи в 50,9 млрд долларов, на бюджетную поддержку Украины Вашингтон потратил 32,6 млрд долларов. Это позволило обеспечивать на Украине зарплаты, пенсии и социальные расходы. При этом деньги возмещались через механизмы Всемирного банка и расформированного Дональдом Трампом USAID. Новое вооружение, которое в США заказывалось для Украины, поставляется с огромными задержками. Несмотря на номинальную стоимость заказанного вооружения в 12,1 млрд долларов США, реальные поставки произошли лишь на 5,5 млрд долларов. Часть помощи предоставлялась посредством кредитов и гарантий. К примеру, США гарантировали обеспечение кредитов для Украины и Молдовы на общую сумму в 25 млрд долларов. Кроме того, Украина получала от США кредиты, которые фактически оставались в Соединенных Штатах и работали на американскую экономику: например, кредит в 156 млн долларов позволил Украине заказать американские локомотивы, а выполнявшему этот заказ заводу в Пенсильвании создать 800 дополнительных рабочих мест. Общая помощь от США таким образом составляет не более 50,9 млрд долларов США (18,3 млрд на военные и 32,6 млрд на экономические потребности Украины). В среднем это чуть меньше 17 миллиардов долларов в год. Эта сумма составляет примерно 0,25% федерального бюджета США, сопоставимую сумму ежегодно тратит один только Вашингтон исключительно на содержание и энергообеспечение правительственных зданий.

Кроме того, отмечается в результатах исследования, в отличие от США, Украина тщательно контролирует все иностранные поступления. В частности, Киев разработал и использует электронную систему, позволяющую отследить путь каждого доллара из помощи – от зарплат государственных служащих до приобретения офисной бумаги или патронов для Вооруженных сил Украины.

Ни одна из проверок, которые проводили инспекторы из Пентагона и администрации предыдущего президента США Джозефа Байдена, не выявила аномалий или злоупотреблений в использовании Украиной международной помощи. В то же время, есть ряд вопросов к американской стороне, поскольку большая часть "помощи от США" фактически осталась в самих Соединенных Штатах, а цифры, которые предоставляют американские официальные лица, не совпадают с реальными.

Косвенно эти вопросы подтвердил руководитель созданного Дональдом Трампом "Департамента эффективности государственного управления США" Илон Маск. Недавно он неожиданно заявил, что выяснил, куда девался "значительный процент денег", которые США предоставили на военную помощь Украине. По его словам, эти деньги якобы разворовали… не украинские, а именно американские политики.

Следует отметить, что цифры действительно не совпадают. В частности, в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты Америки с начала полномасштабного российского вторжения в Украину якобы потратили около 183 миллиардов долларов помощи Украине, из которых только 65,9 млрд пошли на оказание военной помощи. Это расходится со словами Трампа про якобы 350 млрд долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления 24 февраля, на третью годовщину начала полномасштабной войны, заявил, что США выделили Украине 100 млрд долларов. Он добавил, что не намерен признавать те цифры, которые называл Трамп. Более того, Украина не планирует признавать долгом даже эти 100 млрд, поскольку их выдавали как гранты по договоренности с администрацией Байдена.

Но это не все. Директор программы "Европа и мир" Международного фонда "Возрождение" Дмитрий Шульга ранее рассчитал, что Украина реально получила от США военной помощи на 54 млрд долларов. Поэтому можно заключить, что Трамп сознательно лжет о реальной сумме ассигнований, якобы пошедших на военную помощь Украине.