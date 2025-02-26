Лавров назвал дату второго раунда переговоров России и США

В этот раз Украина не в фокусе

Россия и США проведут новую встречу в Стамбуле 27 февраля 2025 года. На переговорах будут говорить только о работе посольств обеих стран, но не о прекращении войны в Украине.

Российская сторона надеется на прогресс по вопросам работы дипломатических учреждений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщают российские СМИ.

Лавров подчеркнул, что встречу посвятят исключительно проблемам работы посольств США и России. "Я думаю, после встречи станет ясно, как быстро мы сможем двигаться вперед", – сказал глава МИД России.

Ранее СМИ писали, что переговоры должны были пройти 25 февраля в Саудовской Аравии. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что встречу планировали провести в ближайшие две недели на уровне руководителей соответствующих отделов.

Напомним, что 18 февраля делегации США и России уже встречались в Эр-Рияде. Тогда госсекретарь США Марко Рубио заявил, что верит в готовность России начать серьезный процесс для окончания войны. Однако президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не признает результаты этих переговоров и даже отменил свой визит в Саудовскую Аравию из-за этой встречи.

Ранее "Телеграф" писал, что Путин хочет захватить еще два областных центра. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.