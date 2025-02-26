"Америка показала свое лицо". Вэнса разнесли в сети за слова об украинцах в США

Вэнс считает "оскорбительным", что новые иммигранты желают "использовать силу и влияние своей новой нации" для решения "старого этнического соперничества"

Вице-президент Джей Ди Вэнс сделал заявление насчет американцев украинского происхождения, призвав их признать США, как свою страну и заботиться о ее интересах. В социальных сетях уже начался шквал критики за такое высказывание.

Соответствующее сообщение Вэнс опубликовал на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter). Он рассказал историю об украинце в США, который не разделил его взгляды.

"Во время моей сенатской кампании в 2022 году я встретил украинского американца в северо-восточном Огайо. Он был очень зол на мои взгляды на конфликт и мое желание побыстрее его завершить.

"Вы пытаетесь бросить мою страну, и мне это не нравится".

"Сэр, — ответил я, — ваша страна — Соединенные Штаты Америки, как и моя", — говорится в сообщении Вэнса.

Вице-президент добавил, что всегда считал "оскорбительным", что новые иммигранты желают "использовать силу и влияние своей новой нации" для решения "старого этнического соперничества".

"Одна из важнейших частей ассимиляции — это видение *своей* страны как США. Это часть сделки: если вас приняли в нашу национальную семью, вы должны заботиться об интересах Соединенных Штатов. Я знаю многих иммигрантов, которые имеют правильную точку зрения, и я благодарен им", — заявил Вэнс.

Реакция украинцев

Долго ждать реакции украинцев на такое высказывание не пришлось. Уже вскоре в социальных сетях появилось множество гневных комментариев, разносящих позицию Вэнса в пух и прах.

Журналистка ТСН Кристина Зеленюк на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором высказала свое мнение по данной ситуации.

"А может господин Венс задаст аналогичный вопрос 8 млн американцев еврейского происхождения, которые являются ох какой влиятельной силой на каждых выборах в США? Или, например, выходцам из Мексики, Кубы и других стран этого региона, которые голосовали за республиканцев на этих выборах. Они правильные мигранты? И этот человек, в том числе, отвечает за украинское "портфолио" в администрации Трампа", — говорится в посте журналистки.

Что еще пишут украинцы в сети по данному поводу:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Джей Ди Вэнс отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что "очернение" Трампа на публике приведет лишь к обратному эффекту.