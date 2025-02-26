Укр

Стать колонией или удивить мир? Какие предпосылки имеет Украина для двух вариантов будущего

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинцы отмечают День Независимости по всему миру
Украинцы отмечают День Независимости по всему миру. Фото Getty Images

Надо затянуть пояс и рассчитывать только на себя, говорит политолог

Если враги и союзники Киева реализуют сценарий "об Украине без Украины" и договорятся о нашем будущем, не исключено, что страну ожидает полная десубъективизация и разделение. Это будет полуколония или современная колония США или России.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал соучредитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, руководитель Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко. Он объяснил, что Украина может противопоставить подобной ситуации.

Больше читайте в публикации: "Первый пошел: кандидат в президенты Друзенко о политической рекламе, "кидке" Трампа и проигрыше в войне".

— Может, мы просто не захотим умирать, соберемся с силами и посмотрим правде в глаза. Мы дважды удивили весь мир, потому что по всем расчетам должны были развалиться в 2014-м и 2022-м, но захотели жить. Пациент не захотел умирать. Мы можем это повторить. У нас есть все для этого предпосылки, — говорит политолог.

Он напомнил, что у Украины самая мощная армия Европы, опыт современной войны и лидеры бизнеса, которых нужно прекратить рэкетировать.

— Посмотрите, как "Новая почта" взяла Европу, например. У нас есть все предпосылки, чтобы стать украинским "тигром". Но для этого нужны две вещи: изменить конституционный дизайн (чтобы эта машина ехала) и заставить эти правила работать, — объясняет политический эксперт.

По его словам, в Украине куча написанных на бумаге правил, однако все решается по звонку.

— Если эти правила будут эффективными и справедливыми, спустя 10 лет вы не узнаете Украину. Будет стоять очередь сюда заехать, пожить здесь, делать бизнес, получить украинский паспорт. Но для этого нужно, как говорил Черчилль, попотеть, поплакать и затянуть пояс, — считает руководитель Центра конституционного моделирования.

По его мнению, наша "сытая война" — полный абсурд. Это значит, Украина выживала за счет тех, кто нас защищал, и западных налогоплательщиков.

— Жизнь подошла к кассе. Сейчас нужно подтянуть пояс, рассчитаться и начать надеяться на себя. Сейчас как раз время национального эгоизма. Мы — не маленькая Чечня, мы даже не маленькая Грузия. Украина имеет все предпосылки удивить мир, как мы уже не раз делали, — подытожил Геннадий Друзенко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу" главный "баг" украинской Конституции.

Теги:
#США #Колония #Россия #Новая почта #Независимость Украины #Геннадий Друзенко