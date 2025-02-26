Стать колонией или удивить мир? Какие предпосылки имеет Украина для двух вариантов будущего

Надо затянуть пояс и рассчитывать только на себя, говорит политолог

Если враги и союзники Киева реализуют сценарий "об Украине без Украины" и договорятся о нашем будущем, не исключено, что страну ожидает полная десубъективизация и разделение. Это будет полуколония или современная колония США или России.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал соучредитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, руководитель Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко. Он объяснил, что Украина может противопоставить подобной ситуации.

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— Может, мы просто не захотим умирать, соберемся с силами и посмотрим правде в глаза. Мы дважды удивили весь мир, потому что по всем расчетам должны были развалиться в 2014-м и 2022-м, но захотели жить. Пациент не захотел умирать. Мы можем это повторить. У нас есть все для этого предпосылки, — говорит политолог.

Он напомнил, что у Украины самая мощная армия Европы, опыт современной войны и лидеры бизнеса, которых нужно прекратить рэкетировать.

— Посмотрите, как "Новая почта" взяла Европу, например. У нас есть все предпосылки, чтобы стать украинским "тигром". Но для этого нужны две вещи: изменить конституционный дизайн (чтобы эта машина ехала) и заставить эти правила работать, — объясняет политический эксперт.

По его словам, в Украине куча написанных на бумаге правил, однако все решается по звонку.

— Если эти правила будут эффективными и справедливыми, спустя 10 лет вы не узнаете Украину. Будет стоять очередь сюда заехать, пожить здесь, делать бизнес, получить украинский паспорт. Но для этого нужно, как говорил Черчилль, попотеть, поплакать и затянуть пояс, — считает руководитель Центра конституционного моделирования.

По его мнению, наша "сытая война" — полный абсурд. Это значит, Украина выживала за счет тех, кто нас защищал, и западных налогоплательщиков.

— Жизнь подошла к кассе. Сейчас нужно подтянуть пояс, рассчитаться и начать надеяться на себя. Сейчас как раз время национального эгоизма. Мы — не маленькая Чечня, мы даже не маленькая Грузия. Украина имеет все предпосылки удивить мир, как мы уже не раз делали, — подытожил Геннадий Друзенко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу" главный "баг" украинской Конституции.