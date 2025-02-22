Состоят в браке более 30 лет: как выглядит жена экс-нардепа Олега Тягнибока

Политик воспитывает с женой трое детей

Олег Тягнибок – бывший народный депутат, лидер партии "Свобода", который с начала полномасштабного вторжения россиян пошел на фронт. В то же время, жена политика вовсе не появлялась в публичном пространстве.

Жену Олега Тягнибока зовут Ольга. Женщина происходит из интеллигентной галицкой семьи, как и сам политик. Они познакомились еще во время студенчества, когда учились в медицинском институте. Пара обручилась в 1991 году.

Жена Тягнибока во время свадьбы, фото из его соцсетей

Свадьба Олега Тягнибока, фото из его соцсетей

Олег и Ольга Тягнибок во время свадьбы, фото из его соцсетей

В конце 90-х Тягнибок стал заниматься политической карьерой. Параллельно у них с Ольгой стали появляться дети. В 1992 году у супругов рождается первая дочь — Ярина-Мария. Еще через три года семья пополняется дочерью Дарьей-Богданой. А вот сын Гордий в семье появился в 1997 году.

Тягнибок с женой и детьми, фото из его соцсетей

Тягнибок с семьей, фото из его соцсетей

В то время Ольга совмещала обучение в университете и воспитание детей. А Олег тогда строил политическую карьеру и часто находился в разных поездках по Украине.

Жена Тягнибока работала врачом-эпидемиологом во Львовской санстанции. Женщина не мечтала о переезде в столицу и не хотела становиться публичной. Поэтому она сосредоточилась на работе во Львове и воспитании троих детей: Ярины-Марии, Дарьи-Богданы и Гордея.

Олег и Ольга Тягнибок, фото из его соцсетей

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