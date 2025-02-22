Мечтала стать "первой леди", опасалась угроз и подала на развод: как выглядит жена Арестовича и что о ней известно

Ни Анастасия, ни Алексей свой предстоящий развод не комментируют

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович разводится со своей третьей супругой Анастасией, подарившей ему сына. Роман между ними начался внезапно и перерос в брак, который продлился почти 10 лет.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Анастасия Арестович и чем занимается. Мы узнали, как они познакомились, и как женщина реагировала на взлеты и падения Арестовича в карьере.

Что известно о личной жизни Арестовича

У Алексея Арестовича, который создал свою авторскую психологическую школу "Апейрон", с личной жизнью не складывается. Бывший советник Офиса Президента был женат трижды и каждая супруга подарила чиновнику по одному ребенку. Имена своих бывших жен Арестович не называет, но известно, что от первого брака он воспитывает дочь Аэлиту, которой уже 20 лет, а от второго брака — дочь Веронику.

Старшая дочь Арестовича Аэлита

В одном из интервью Арестович рассказывал, что разводился с женами, потому что у них было разное видение на будущее, в частности оно касалось воспитания детей. Но при этом с бывшими женами он поддерживает общение.

Аэлита Арестович

Как выглядит третья жена Арестовича Анастасия и чем занимается

В 2014-м году, когда Алексей Арестович вел занятия в своей психологической школе, он встретил там Анастасию Грибанову и сразу заявил ей о своем намерении закрутить с ней роман. Между ними быстро вспыхнули чувства, они стали жить вместе, а спустя две недели Алексей сделал возлюбленной предложение руки и сердца прямо в подъезде. Вскоре они отпраздновали свадьбу в Греции.

Арестович вместе с женой Анастасией

Анастасия родила сына, которого они назвали Александр. Но ей было тяжело поначалу общаться с бывшими женами супруга, поскольку им часто приходилось вместе отдыхать с детьми. Но Анастасия тогда активно занималась психологией и личностным ростом, поэтому старалась спокойно принять ситуацию.

Анастасия родила Арестовичу сына Александра

Когда началась полномасштабная война, Алексей Арестович стал "главным успокоительным" для украинцев, поскольку давал оптимистичные прогнозы, не сеял панику и быстро стал одним из самых главных "крашей" страны.

Арестович вместе с женой Анастасией и младшей дочерью

В интервью Elle жена Арестовича признавалась, что не ревновала его, а наоборот, она радовалась, что ее муж стал таким популярным. Более того, она размышляла о том, какой могла бы стать "первой леди".

Как выглядит жена Алексея Арестовича

Осенью 2022 года Анастасия отметила, что ее муж не скрывает президентских амбиций и с юности видел себя в роли главы государства. "Когда мы с ним встретились, он сказал: "Я буду президентом", – рассказывала Анастасия. – Увидим по ситуации", — отметила жена Арестовича.

Но при этом Анастасия не знала, какой "первой леди" она могла бы стать в случае победы мужа, подчеркнув, что Елена Зеленская тоже когда-то не думала, что станет женой президента Украины.

Анастасия Арестович

Впрочем, реализовать свои амбиции Арестовичу не удалось, поскольку после череды скандалов ушел из Офиса Президента, а в сентябре 2023 года выехал в США, начав распространять украинофобские тезисы, вызвав волну возмущения у народа. А после начала операции в Курской области снова "переобулся", но это лишь усугубило его ситуацию.

В феврале 2024 года Анастасия Арестович дала интервью Анне Олицкой и рассказала, что вместе с мужем и сыном временно живет в США. Женщина отметила, что касается супруга, то нее всегда есть какие-то страхи о преследовании и угрозах, но этот факт, с которым просто нужно жить.

Анастасия Арестович жила с мужем и сыном в США

Известно, что Анастасия по профессии психолог и давно развивается в этой сфере. Страницу в Instagram жена Арестовича не ведет с сентября 2023 года. Но судя по геолокации, которая указана в социальной сети, Анастасия сейчас находится в Украине.

Анастасия Арестович сейчас в Украине

Как выяснилось, супруга бывшего чиновника подала заявление о расторжении брака. Документы были приняты к рассмотрению 11 февраля 2025 года, но дата судебного заседания пока не назначена. Дело о расторжении брака Арестовичей будет рассматривать Соломенский районный суд Киев. Но ни Анастасия, ни Алексей пока эту ситуацию не комментировали.

Анастасия Арестович подала на развод

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