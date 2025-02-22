Мечтала стать "первой леди", опасалась угроз и подала на развод: как выглядит жена Арестовича и что о ней известно
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Ни Анастасия, ни Алексей свой предстоящий развод не комментируют
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович разводится со своей третьей супругой Анастасией, подарившей ему сына. Роман между ними начался внезапно и перерос в брак, который продлился почти 10 лет.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Анастасия Арестович и чем занимается. Мы узнали, как они познакомились, и как женщина реагировала на взлеты и падения Арестовича в карьере.
Что известно о личной жизни Арестовича
У Алексея Арестовича, который создал свою авторскую психологическую школу "Апейрон", с личной жизнью не складывается. Бывший советник Офиса Президента был женат трижды и каждая супруга подарила чиновнику по одному ребенку. Имена своих бывших жен Арестович не называет, но известно, что от первого брака он воспитывает дочь Аэлиту, которой уже 20 лет, а от второго брака — дочь Веронику.
В одном из интервью Арестович рассказывал, что разводился с женами, потому что у них было разное видение на будущее, в частности оно касалось воспитания детей. Но при этом с бывшими женами он поддерживает общение.
Как выглядит третья жена Арестовича Анастасия и чем занимается
В 2014-м году, когда Алексей Арестович вел занятия в своей психологической школе, он встретил там Анастасию Грибанову и сразу заявил ей о своем намерении закрутить с ней роман. Между ними быстро вспыхнули чувства, они стали жить вместе, а спустя две недели Алексей сделал возлюбленной предложение руки и сердца прямо в подъезде. Вскоре они отпраздновали свадьбу в Греции.
Анастасия родила сына, которого они назвали Александр. Но ей было тяжело поначалу общаться с бывшими женами супруга, поскольку им часто приходилось вместе отдыхать с детьми. Но Анастасия тогда активно занималась психологией и личностным ростом, поэтому старалась спокойно принять ситуацию.
Когда началась полномасштабная война, Алексей Арестович стал "главным успокоительным" для украинцев, поскольку давал оптимистичные прогнозы, не сеял панику и быстро стал одним из самых главных "крашей" страны.
В интервью Elle жена Арестовича признавалась, что не ревновала его, а наоборот, она радовалась, что ее муж стал таким популярным. Более того, она размышляла о том, какой могла бы стать "первой леди".
Осенью 2022 года Анастасия отметила, что ее муж не скрывает президентских амбиций и с юности видел себя в роли главы государства. "Когда мы с ним встретились, он сказал: "Я буду президентом", – рассказывала Анастасия. – Увидим по ситуации", — отметила жена Арестовича.
Но при этом Анастасия не знала, какой "первой леди" она могла бы стать в случае победы мужа, подчеркнув, что Елена Зеленская тоже когда-то не думала, что станет женой президента Украины.
Впрочем, реализовать свои амбиции Арестовичу не удалось, поскольку после череды скандалов ушел из Офиса Президента, а в сентябре 2023 года выехал в США, начав распространять украинофобские тезисы, вызвав волну возмущения у народа. А после начала операции в Курской области снова "переобулся", но это лишь усугубило его ситуацию.
В феврале 2024 года Анастасия Арестович дала интервью Анне Олицкой и рассказала, что вместе с мужем и сыном временно живет в США. Женщина отметила, что касается супруга, то нее всегда есть какие-то страхи о преследовании и угрозах, но этот факт, с которым просто нужно жить.
Известно, что Анастасия по профессии психолог и давно развивается в этой сфере. Страницу в Instagram жена Арестовича не ведет с сентября 2023 года. Но судя по геолокации, которая указана в социальной сети, Анастасия сейчас находится в Украине.
Как выяснилось, супруга бывшего чиновника подала заявление о расторжении брака. Документы были приняты к рассмотрению 11 февраля 2025 года, но дата судебного заседания пока не назначена. Дело о расторжении брака Арестовичей будет рассматривать Соломенский районный суд Киев. Но ни Анастасия, ни Алексей пока эту ситуацию не комментировали.
"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Мы узнали, чем она занимается.