Вместе более 25 лет, но избегает публичности: как выглядит жена премьера Шмыгаля и чем занимается

Жены Шмыгаля владеет небольшим бизнесом

Денис Шмыгаль с 2020 года занимает должность премьер-министра Украины, поэтому к его персоне всегда повышенное внимание. Однако семью чиновник старается уберечь от посторонних глаз, да и жена Шмыгаля редко появляется на публике и ведет закрытый образ жизни.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена украинского премьер-министра Катерина Шмыгаль и чем занимается. Пара вместе уже более 25 лет.

Как выглядит жена Дениса Шмыгаля и что о ней известно

Возлюбленная украинского премьера Екатерина Анатольевна Шмыгаль родилась 7 декабря 1975 года. За будущего политика она вышла в 1988 году и подарила ему двух дочек: Анну и Софию.

О личной жизни Денис Шмыгаль не распространяется, а его супруга избегает публичности, ее социальные сети закрыты, поэтому информации о женщине в открытом доступе мало.

Известно, что до 2016 года Катерина занималась бизнесом во Львове, она владела предприятием "Каменецкая пекарня" и сетью велопрокатов NextBike. В прошлом году стало известно, что супруга премьер-министра 17 лет назад открыла ФОП и занялась сдачей недвижимости в аренду, но в 2024 году закрыла его и зарегистрировала на свое имя частное предприятие "Кадис. Уа", уставный капитал которого составлял 30 миллионов гривен.

Жена Дениса Шмыгаля

Однако сфера деятельности осталась неименной: предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Но появились и другие дополнительные: деятельность гостиниц, ресторанов, предоставление услуг мобильного питания, снабжение готовыми блюдами для событий, покупка, продажа и управление недвижимостью. Катерина была указана единственным бенефициарным собственником предприятия.

Денис Шмыгаль вместе с супругой и дочками

И согласно декларации на 2021 год, бизнес приносил жене украинского чиновника доходы больше, чем его работа премьер-министром.

Как выглядит жена премьер-министра Дениса Шмыгаля

На публике вместе с супругом Катерина впервые появилась в 2021 году, когда Украина отмечала 30-летие Дня Независимости. Вся семья была в красивых вышиванках.

Денис Шмыгаль вместе с семьей

Также Катерина сопровождала мужа на праздничном гала-концерте в Национальном академическом театре оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко, устроеном по случаю 30-й годовщины Независимости. Событие посетили многие высокопоставленные гости.

Денис Шмыгаль и его супруга Катерина

Позже Денис Шмыгаль с семьей посетил концерт Андреа Бочелли в Киеве, тогда Катерина дала свое первое интервью телеведущей Катерине Осадчей в программе "Светская жизнь".

"Вторая леди" страны отметила, что старается избегать публичности, несмотря на то, что ее супруг занимает столь высокий пост, потому что чрезмерное внимание может мешать ее обыденной жизни. Она рассказала, что занимается домом, и как отметил Шмыгаль, управляет их небольшим семейным бизнесом.

Денис Шмыгаль в браке с Катериной более 25 лет

Их дочери Анна и София уже взрослые, в 2021 года Анна стала студенткой Львовского национального университета им. И. Франка, где выбрала специальность "Филология" и продолжала учиться на магистратуре в университете "Львовская политехника" на менеджменте. София на тот момент ходила в среднюю школу.

Дочь Дениса Шмыгаля Анна вместе с Лилией Гриневич

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена главы парламента Руслана Стефанчука. Женщина пришла с мужем в Раду как помощница, но не для него.