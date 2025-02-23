Более 30 лет вместе: как выглядит жена "кровавого пастора" Турчинова и что о ней известно

Анна Турчинова в своем время пережила нападение незнакомца с ножом

Украинский политик, а теперь и военный Александр Турчинов, который получил от оккупантов прозвище "кровавый пастор", уже 33 года находится в браке с педагогом Анной Турчиновой.

В 2016 году женщина пережила нападение. Она — кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой иностранных языков Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова. "Телеграф" детальнее рассказывает, что известно о 54-летней жене Турчинова и как она выглядит.

Анна Турчинова — что о ней известно

Родилась Анна (фамилия в девичестве Белыба) 1 апреля 1970 года в Днепропетровске (ныне Днепр). Она окончила романо-германский факультет Днепровского университета, а затем — аспирантуру в Киевском лингвистическом университете. Есть сестра-близнец Раиса, бухгалтер в Киеве. У Анны есть племянница Лиза.

С 1995 года Турчинова преподает английский язык в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова, а с 2006 года занимает должность заведующей кафедрой иностранных языков.

Будущие супруги познакомились во время работы в обкоме комсомола. Поженились Анна и Александр в 1991 году. У супругов есть единственный сын Кирилл. Он окончил Академию труда, социальных отношений и туризма. Был аспирантом Института законодательства Верховной Рады. С 2014 по 2016 год был военнослужащим Нацгвардии Украины. Является кандидатом юридических наук.

Семья Турчиновых

Кирилл Турчинов

Нападение с ножом

25 мая 2016 года на Анну Турчинову было совершено нападение: незнакомец с ножом напал на нее прямо в институте. Нападавший был оперативно задержан сотрудниками полиции. Злоумышленником оказался житель Донецкой области. В тот же день об этом сообщил тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Нападавший, житель Донецкой области, приехал целенаправленно с оккупированной территории для нападения на семью Турчинова. У задержанного террориста извлекли комплект холодного оружия. На допросе он вел себя нагло, угрожая Турчинову и руководству государства", — писал министр.

Скандал с ЛГБТ

Анна Турчинова известна своими скандальными высказываниями по поводу ЛГБТ-сообщества. В июне 2018 года она заявила, что ЛГБТ-люди являются "отклонением от нормы". Эти заявления вызвали критику со стороны правозащитных организаций.

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