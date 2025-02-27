Они не возвращаются в Украину. Еще нескольким категориям мужчин внезапно запретили выезд за границу

Минкульт принял важное решение

Выезд за границу журналистов и артистов с 3 марта 2025 будет определенным образом запрещен, ведь Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК) планирует приостановить выдачу писем в Государственную пограничную службу Украины.

Об этом идет речь на портале Минкульта. Основной причиной принятия этого решения стало то, что многие артисты поехали за границу при содействии министерства, но в Украину они так и не вернулись.

"В связи с этим с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса министерство приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины по выезду указанной категории лиц за пределы государственной границы", — подчеркнули в МКСК.

По данным самого министерства, законодательство Украины имеет определенные пробелы, ведь люди, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу за письмом содействия от министерства, не вернулись в Украину в установленные сроки.

За три года войны ситуация приобрела критическое состояние, поэтому МКСК вынужденно вмешиваться в вопрос и остановить такой отток граждан. Отмечается, что в конце 2022 года ведомство инициировало изменения для минимизации использования целей культурной дипломатии для незаконного выезда за границу во время военного положения.

"Однако, по состоянию на сегодняшний день этот вопрос остается неурегулированным", — подчеркнули в пресс-службе.

Минкульт ограничивает выезд граждан за границу, осознавая важность и необходимость постоянного международного культурного и медийного взаимодействия.

В то же время, советник Министерства культуры Дмитрий Золотухин подчеркнул, что принятые меры МКСК вынуждены, ведь многие артисты так и не вернулись домой после своих отъездов за границу.

"Только за 2024 год (в основном за его первую половину, когда законодательство о мобилизации было усилено) из-за границы не вернулось более 500 мужчин, выехавших с помощью писем-предложений МКСК", — говорит Золотухин.

В своем сообщении он рассказывает не только о случаях не возвращения домой, как, к примеру, с группой "Jinjer", но и о том, как работает система выезда при содействии Минкульта. Ведь в этой процедуре есть как минимум две ответственные стороны – Министерство культуры и Госпогранслужба. Первая сторона направляет рекомендательное письмо, а вторая согласовывает его, разрешая выезд за границу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из мужчин может выехать из Украины в марте.