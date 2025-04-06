"Чем Киев хуже Варшавы или Праги?" — украинка обвинила Укрзализныцю в безразличии к безопасности

Пассажирка из Киева возмущена состоянием электрички и агрессией попутчика — требует перемен.

Жесткую критику в адрес Укрзализныци высказала пассажирка пригородного поезда Киев-Нежин. По словам женщины, поездка оставила у нее глубокое чувство негодования и опасности.

Она поделилась своим опытом на официальной странице компании в Facebook.

"Почему такая вонь от туалета? Я последний раз ездила на электричке в 16 лет, мне сейчас 34. Ничего не изменилось: те же сиденья, те же окна. Это просто ужас!" – пишет пассажирка.

"Когда я пыталась открыть окно, ко мне подлетел мужчина с неадекватной реакцией. Начал говорить на "ты", грубить, угрожать. И никто на это не реагировал! Это хорошо, что я знаю техники самообороны. А если нет? Кто будет отвечать?" – добавляет она.

Женщина возмущена не только физическим состоянием поезда, но и отсутствием механизмов защиты пассажиров.

"Почему в украинских электричках до сих пор нет кнопки экстренного вызова? В Польше, Чехии, Германии она есть. Чем Киев хуже этих городов?" — задает риторический вопрос пользователь.

"Это ваша ответственность обеспечить хотя бы минимальную безопасность пассажиров!" — заключает она.

В ответ Укрзализныця призвала оформить официальное обращение:

"Нам досадно, что ваша поездка оставила неприятные впечатления. Если вы стали участником конфликтной ситуации или имеете замечания — важно фиксировать это через горячую линию или в частных сообщениях. Мы открыты к конструктивному диалогу", — ответили в компании.

Однако пассажирку такой ответ не устроил. Она заявила, что уже обратилась в частные сообщения, но общается там с ботом и дозвонилась на горячую линию.

"Это такая у вас "процедура" — с ботом общаться? У вас уже был случай насилия над Анастасией Луговой в 2023 году. Тогда только через год появились женские купе. А сейчас снова никакой реакции", — подчеркнула она.

Ранее "Телеграф" писал о том, что пассажиры "Укрзализныци" столкнулись со странной ситуацией: купить билет на промежуточные станции невозможно, хотя места до конечных остановок есть в достаточном количестве. Поэтому людям приходится переплачивать, покупая билеты на более длинные маршруты. Укрзализныця объясняет это алгоритмом распределения мест, однако пассажиры не удовлетворены таким ответом.