Ожидание перемирия уже принесло "плюс" европейцам: биржи резко отреагировали

Европейские фондовые рынки на пике: оборонный и банковский секторы растут.

Европейский фондовый рынок начал неделю с заметного роста до новых рекордных уровней. В понедельник, 17 февраля общеевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,4%.

Как сообщает Reuters, особенно значительный рост продемонстрировали акции оборонной и аэрокосмической отрасли, взлетевшие более чем на 3%, достигнув исторического максимума. С начала полномасштабного вторжения России в Украину цены на бумаги этого сектора уже более чем удвоились.

Также высоким спросом среди инвесторов пользуются банковские акции, что способствовало росту сектора на 1,5% и обновлению 17-летнего максимума. Этот рост обусловлен повышением доходности облигаций, что делает банковские акции более привлекательными для инвесторов.

Одним из значительных рисков для рынков стало возможное введение новых пошлин в США. Вашингтон отложил окончательное решение до апреля, но не исключает вариантов, которые могут включать в себя налоги, связанные с НДС в других странах. Это вызывает беспокойство среди европейских компаний, опасающихся дополнительных расходов и ограничения своих возможностей на американском рынке.

Рост цен на бумаги оборонной и аэрокосмической отрасли объясняется увеличением спроса на продукцию и услуги этих секторов в связи с текущей геополитической ситуацией. Европейские страны увеличивают свои оборонные бюджеты и инвестируют в новые технологии для обеспечения национальной безопасности. Это приводит к росту стоимости акций компаний, работающих в данной отрасли.

Европейские фондовые рынки продолжают оставаться в центре внимания инвесторов со всего мира, которые наблюдают за их развитием и пытаются предсказать дальнейшие тенденции. Только время покажет, как будет развиваться ситуация на рынках и какие решения будут принимать инвесторы в условиях новых вызовов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп отдал приказ о внедрении " взаимных тарифов" в торговле: попадает ли под них Украина?