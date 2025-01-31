Цена на банковское золото в Украине обновила рекорд: где можно купить и за сколько

От чего зависит цена 1 г золота?

Стоимость золотых слитков в украинских банках установила новый рекорд – 5000 гривен за грамм. Спрос на банковские металлы значительно возрос после возобновления их продаж в августе 2022 года.

На 31 января банки покупают золото по 4110 гривен за грамм, а продают от 4900 гривен. Об этом сообщает профильное издание Finance.ua со ссылкой на данные банковского рынка.

Сейчас золотые слитки можно приобрести в Сбербанке, ОТП Банке, Индустриалбанке, Коммерческом индустриальном банке и других финансовых учреждениях. По данным мониторинга, Коминбанк, например, предлагает слитки по цене 4900 гривен за грамм в отделениях Киева, Винницы и Днепра. Индустриалбанк установил цену на уровне 5000 гривен за грамм в киевском отделении.

Цена на Золото за 1 г на 31 января, Finance.ua

Цена одного грамма золота зависит от размера слитка. Покупать большой слиток выгоднее — например, один слиток на 100 грамм будет стоить меньше пяти по 20 грамм.

При покупке следует обращать внимание на защитную упаковку и знак производителя на слитке. Самыми надежными считаются компании Argor Heraeus, Degussa, Umicore и Valcambi, чьи заводы расположены в Германии, Швейцарии, Бельгии и США.

Перед покупкой важно узнать условия обратной продажи слитка банка. Также необходимо хранить слиток в защитной упаковке и оберегать от влаги и повреждений. Нарушенная упаковка может стать причиной отказа банка выкупать слиток или существенного снижения его стоимости.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине появятся новенькие банкоматы с функцией обмена валют. Эти банкоматы поддерживают прием и выдачу одновременно гривен, долларов и евро.