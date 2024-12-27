Британский необанк Revolut запустил тестирование приложения для Украины: как пользоваться

Revolut – это британско-литовский онлайн-банк (необанк) с регистрацией в Литве и штаб-квартирой в Лондоне

Британский необанк Revolut запустил бета-тестирование своего приложения для работы в Украине, где возможна верификация через "Дію". Первая группа тестировщиков уже получила доступ к функционалу.

Об этом сообщает Forbes Ukraine. Отмечается, что информации о полноценном запуске приложения на официальном сайте необанка пока нет.

Тестовые пользователи имеют доступ к поддержке на украинском языке. Также доступна верификация через приложение "Дія". Приложение Revolut работает в ограниченном режиме, однако уже сейчас там можно сделать следующее:

оперировать более 30 валютами;

осуществлять без комиссий международные переводы;

разрешается оформить виртуальную карточку для расчетов более чем в 150 странах, сделав это бесплатно;

еще одна услуга – бесплатное открытие счета в необанке по тарифному плану Standard.

Впрочем, есть свои нюансы. Пополнить счет в Revolut можно только с валютных карточек, открытых в долларах, или евро. Из-за регуляторных ограничений Национального банка Украины невозможно пополнить счет с гривневых карточек.

Что известно о Revolut

Revolut – британско-литовский онлайн-банк (необанк) с регистрацией в Литве и штаб-квартирой в Лондоне. Один из соучредителей Revolut – украинец Влад Яценко. Банк позволяет оперировать сотнями мировых валют, переводить средства в более чем 160 стран и тратить их в более чем 150 странах мира.

Среди услуг банка – счета с возможностью обмена валюты, дебетовые карты, виртуальные карты, Apple Pay, процентные хранилища, торговля акциями и криптовалютами и прочее. В марте 2022 года открывать карты Revolut стало возможно для граждан Украины, находящихся на территории Европейского Союза. Однако раньше отдельного приложения для Украины у банка не было.

Тем временем крупнейшие банки Украины поддержали введение новых ограничений карточных переводов. Они подписали соответствующий меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг".

Для клиентов "высокого" уровня риска будет установлен лимит в сумме до 50 тысяч гривен в месяц, а для клиентов "среднего" и "низкого" уровня риска:

с 1 февраля 2025 года — в сумме до 150 тысяч гривен в месяц,

в месяц, с 1 июня 2025 года — в сумме до 100 тысяч гривен в месяц.

Конечно, введение лимитов на банковские переводы вызывает много вопросов. Декларируется, что цель этих ограничений в поощрении людей к "белым доходам". Но в реальности это работает по-другому: ограничения не только создают много проблем – они заставляют украинцев переходить на наличные и криптовалюту. А это вредит украинской экономике.