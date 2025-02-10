НАБУ обнаружило миллионы долларов во время обысков по делу Комарницкого – фото

Правоохранители проверили банковские ячейки фигурантов

В понедельник, 10 февраля, НАБУ и САП в рамках операции "Чистый город" по земельной коррупции в Киевском горсовете провели ряд обысков у связанных с организатором преступной схемы лиц.

Об этом Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило в Telegram-канале. Также правоохранители опубликовали фото с мест проведения следственных действий.

"В рамках следственных действий в банковских ячейках обнаружили крупную сумму денежных средств: свыше 6,4 млн. долл. США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Напомним факты, известные по громкому делу на сегодняшний день:

Главный фигурант Комарницкий до сих пор в Украине скрывается, но пытается бежать за границу. Пока его активно разыскивают, весь силовой блок имеет ориентировку на него.

Семь подозреваемых по делу о земельной коррупции содержат под стражей. С пятницы, 7 февраля, залог за 7 фигурантов никто не вносил.

Банда Комарницкого документировалась "онлайн" в течение 2023-2024 годов. Ее преступления совершались на основе "туалетных схем", когда под несуществующее имущество отводилась столичная земля, фиксировались "здесь и сейчас".

Уже сейчас следствие имеет немало видео и аудио по всем фигурантам, а, возможно, и другим топ-политикам столицы и страны.

НАБУ готовит отдельный видеоотчет, который будет настоящим блокбастером, где рассекретит отдельные разговоры и схемы. То есть общество сможет увидеть некоторые детали дерзкой преступной деятельности в Киевсовете.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по громкому делу "смотрящего за Киевом" первых фигурантов посадили в СИЗО.